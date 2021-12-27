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Матвиенко: никаких планов нападать на Украину у России не было и нет

Армия
Матвиенко: никаких планов нападать на Украину у России не было и нет
Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 27 декабря. Активное военное освоение территорий Украины силами НАТО вызывает все большее беспокойство у России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В понедельник, 27 декабря, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко провела пресс-конференцию по итогам осенней сессии верхней палаты. Председатель указала на активную деятельность НАТО на Украине и приближение границ Североатлантического альянса к России.

«Это вызывает у нас, безусловно, серьезную озабоченность», — подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, Кремль уже выражал протест Брюсселю, но тот продолжил продвижение НАТО на восток под предлогом защиты восточноевропейских партнеров от мнимой «российской агрессии». Матвиенко в очередной раз напомнила, что Москва не строит никаких военных планов в отношении Украины или других стран. По мнению председателя Совфеда, миф об «угрозе» нужен Западу для формирования негативного образа России.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия — НАТО 12 января и обсудить на нем двустороннюю повестку, о чем сообщает телеканал «360».

МИД РФ уже прорабатывает состав российской делегации, которая отправится на заседание, а также настаивает на проведении СРН с участием военного руководства страны.

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Все новости / Армия / Матвиенко: никаких планов нападать на Украину у России не было и нет
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