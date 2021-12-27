Глава МИД Турции Чавушоглу призвал Россию и НАТО к конструктивному диалогу по безопасности

Анкара, 27 декабря. Переговоры России и НАТО о гарантиях безопасности должны быть взаимными и лишенными максимализма с обеих сторон. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам дипломата, вопрос отношений с РФ всегда стоит на повестке дня в НАТО, и Турция всегда со своей стороны выступает за мирный диалог. Однако, подчеркнул глава МИД Турции, необходимо, чтобы обе стороны диалога были готовы предоставить гарантии безопасности и идти на компромисс.

«Что касается гарантий, которые РФ требует от НАТО, то любое предложение должно быть взаимным. Может, НАТО тоже хочет гарантий от РФ. Нужно держаться подальше от максималистских подходов. Обе стороны должны стремиться к консенсусу, тогда и решение будет конструктивным и положительным», — подчеркнул Мевлют Чавушоглу.

Переговоры между Россией и НАТО по гарантиям безопасности стартуют в начале 2022 года, и Москва заинтересована в их оперативности и результативности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.