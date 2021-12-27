Матвиенко: Россия серьезно озабочена военным освоением Украины странами НАТО

Москва, 27 декабря. Государства Североатлантического альянса занимаются активным военным освоением украинской территории, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

НАТО вплотную приблизилась к границам РФ, что вызывает обоснованную озабоченность в Москве, заявила председатель верхней палаты российского парламента на пресс-конференции по итогам работы осенней сессии Совета Федерации.

«На самом деле идет активное военное освоение территории Украины, с которой у России самая протяженная граница... Это вызывает у нас, безусловно, серьезную озабоченность», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков потребовал от НАТО юридических гарантий нерасширения за счет бывших советских республик.