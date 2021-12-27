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Экономисты предостерегли россиян от рискованных финансовых вложений
Общество
Экономисты предостерегли россиян от рискованных финансовых вложений
pixabay.com  / 

Москва, 27 декабря. Эксперты в финансовой сфере предупредили россиян о том, что в течение 2021 года некоторые облигации из бумаг с доходностью без риска превратились в инструмент с риском без доходности.

По мнению сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, до вложений средств куда-либо необходимо разобраться с собственными долгами. Только после этого актуальным будет вопрос сохранения накоплений. При этом направлений, которые могут относительно безопасно хотя бы компенсировать ущерб от инфляции, сейчас немного. Переславский отметил, что неудачными следует назвать вложения в ПИФ и банковские вклады, открытые в последние полтора года. Именно оттуда россиянам стоит забирать деньги, независимо от возможных потерь по ПИФ, которые однозначно будут, сообщает Life.ru.

Как пояснил эксперт, ни один ПИФ в России не управляется так, чтобы его держатели получали реальную высокую доходность. Поэтому лучше переориентироваться на ЗПИФ недвижимости, которые уже проверены и рынком, и временем. Так, складская недвижимость имеет хорошие перспективы на несколько ближайших лет, так как крупным ритейлерам и агрегаторам необходимы распределительные центры в разных точках страны.

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами компании «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский подтвердил, что инфляция остается главным врагом наличных денег, поэтому привычный способ сбережения капиталов в этом году дал серьезный сбой. Ведь при официальной инфляции на потребительские товары более 10% в России покупательная способность наличных средств заметно сократилась. По прогнозам Сосновского, в следующем году эта грустная тенденция сохранится. Падение доходности облигаций прекратится, если остановится рост ключевой ставки, тогда инвестиции в российские облигации окажутся более удачными, чем сейчас.

Ранее ФАН сообщал о способе формирования финансовой подушки безопасности путем откладывания денег с зарплаты. По мнению эксперта Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольги Дайнеко, экономия денег должна войти в привычку, она посоветовала ежемесячно сохранять 10% от заработка и не тратить эти средства.

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