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Бывший директор «Останкино» Сагалаев заявил, что «огоньки» рассчитаны на аудиторию 60+

Общество
Бывший директор «Останкино» Сагалаев заявил, что «огоньки» рассчитаны на аудиторию 60+
russia.tv  /  Россия — государственный телеканал

Москва, 27 декабря. Многие исполнители, популярные в восьмидесятых, до сих поют на «голубых огоньках», развлекая зрителей старшего возраста, а молодежи такие программы не интересны, заявил экс-директор «Останкино» Эдуард Сагалаев.

По мнению телевизионщика, смотреть на поющих Валерия Леонтьева и Софию Ротару «немножко смешно, немножко грустно». Это говорит о том, что вкусы публики за последние десятилетия мало изменились. Первый канал, «Россия-1» и НТВ перетягивают к себе одних и тех же звезд, добавил Сагалаев.

«Возраст аудитории — 60+, для которой это все и делается. Сейчас есть рейтинг, он работает фрагментарно, по аудиториям. На 60+ это и рассчитано», — поделился он с изданием URA.RU.

Экс-директор «Останкино» сравнил советские новогодние программы с современными. По его словам, технологии ушли вперед, но праздничная атмосфера уже не та.

Раньше на «огоньки» приходили космонавт Юрий Гагарин и юморист Юрий Никулин, а вместо коньяка им подавали чай, сообщает «360». Радость и счастье чувствовались во всем, а сейчас «огоньки» стали пародией на Новый год, подытожил Сагалаев.

Ранее певец и композитор Леонид Агутин назвал повинностью участие в «огоньках». Артист утверждает, что съемки в новогодней передаче не приносят ему денег.

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новый год останкино голубой огонек
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