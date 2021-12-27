Спикер Совфеда Матвиенко указала на непрофессионализм политиков Европы

Москва, 27 декабря. Европейский истеблишмент отличается профессиональной деградацией. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время пресс-конференции.

Спикер верхней палаты парламента назвала европейских политиков непрофессиональными. По ее словам, на многие министерские посты в Европе назначают людей, которые никогда не занимались оборонной или внешней политикой, а также не следят за своими высказываниями.

«Вот эта деградация профессионализма во внешней, в оборонной политике, безответственность людей, не понимающих последствия такого рода действий, она очень серьезно настораживает», — отметила Матвиенко.

До этого спикер дала прогноз по отношениям РФ и США. По ее словам, то, что Вашингтон готов к переговорам — это хороший знак, передает телеканал «360».

Валентина Матвиенко ранее призвала россиян не злоупотреблять англицизмами в речи. По ее мнению, родной язык необходимо беречь.