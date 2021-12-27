Почему власти Афганистана объявили о повышении налогов на добычу полезных ископаемых

Министерство шахт и нефти Афганистана повысило налоги на добычу полезных ископаемых в стране, однако это решение не нашло поддержки у производителей и предпринимателей.

Глава Палаты промышленности и рудников Рахимулла Самандари отметил, что новое решение властей обеспечит хороший доход для правительства в краткосрочной перспективе, но при этом серьезно повлияет на отрасль.

«Налоги выросли по сравнению с тем, что ожидали торговцы. Если подсчитать, то на некоторых шахтах сборы выросли в три раза», — отметил чиновник.

Высокая ставка отчислений государству нарушила баланс, делающий производство выгодным для частного сектора, и теперь заинтересованность инвесторов во вложениях в эту отрасль существенно снизилась.

«Сделки проходят не очень корректно. Это не в интересах торговцев, горнодобывающей промышленности и страны», — сказал глава профсоюза горнодобывающей промышленности в восточном Афганистане Эзатулла Хакмал.

Представители министерства шахт и нефти в свою очередь сняли с себя ответственность за нововведения. Они заявили, что размер налоговой ставки был определен посредством проведения открытого тендера.

High Taxes on Mining in Afghanistan Deter Investors#TOLOnews https://t.co/XHsnKO6oTE — TOLOnews (@TOLOnews) December 27, 2021

Талибы берут отрасль на контроль

При этом правительство выразило намерения ужесточить контроль за отраслью пообещало, что незаконная добыча и сбыт природных богатств государства будут строго наказываться.

Глава министерства шахт и нефти Шахабуддин Делавар рассказал о том, что до властей дошли тревожные сигналы о такого рода преступлениях в ряде добывающих объектов в нескольких частях страны. Чиновник заявил, что после поимки контрабандистов ждет конфискация имущества, отправка в тюрьму «Баграм» или «Пули-Чархи», а также другое «строгое наказание».

Причина таких мер заключается в стремлении «Талибана»1 (запрещен в РФ), контролирующего страну, защищать потенциально выгодные активы.

Illegal Mining Will Be Severely Punished: Officials https://t.co/nDHJBUPREx — EIN Presswire: Mining Newswire (@EINMiningNews) December 24, 2021

Недавно правительство подписало новый контракт на добычу нефрита с горнодобывающей компанией Goshta Nephrite Company, согласившейся платить свыше 9 млн афганских афгани (около 87 тыс. долларов США) за тонну ценного камня.

Участниками конкурса на разработку рудника в Нангархаре стали не менее 15 компаний. При этом власти отмечают, что все производственные процессы будут строго контролироваться.

«Не пытайтесь украсть даже 1 кг, иначе работа будет остановлена, и вы будете наказаны. Добыча в шахтах будет оцениваться. Наша разведка будет следить за вами», — сказал Делавар.

Как сообщают местные СМИ, ранее контрабандой природных богатств из региона Нангархар занимались афганские влиятельные лица, чиновники и даже члены парламента. Именно этот шаг, возможно, стал причиной ужесточения внутренней политики в этом направлении.

Экспортная востребованность

Впрочем, у внимания к этому вопросу может быть и иная причина. Драгоценные камни, наравне с коврами и свежими фруктами, являются основой экспорта Афганистана.

В 2021 году продажи афганских товаров за рубеж выросли в сравнении с показателями 2020-го. По данным министерства торговли и промышленности, общая стоимость экспорта уже превысила 1 млрд долларов. При этом даже в сформированном талибами правительстве признают, что смена власти негативно сказалась на транзите афганской продукции за пределы страны.

Статистические улучшения также можно считать условными, поскольку 2020-й был годом пандемии, разнообразных блокировок и закрытых границ, что повлияло на торговлю практически всех мировых государств.

The volume of Afghan exports increased this year compared to last year, the Ministry of Commerce and Industry said on Sunday, putting the total worth of exports at more than one billion dollars. pic.twitter.com/Mx8jNNeM13 — Ministry of Industry & Commerce AFG (@MoICAfghanistan) December 27, 2021

Сейчас афганские торговцы сельхозпродукцией с сожалением отмечают, что основным покупателем их товаров является Пакистан, в то время как отношения с остальным миром пока оставляют желать лучшего. Снижение интереса к продукции южноазиатской страны, безусловно, связано с приходом к власти «Талибана. Другие государства не хотят признавать новое правительство Афганистана, что, безусловно, оказывает негативный эффект и на торговые отношения.

В то же время существенно снизился и импорт иностранных товаров в страну, но этот показатель даже не смог обойти данные 2020 года. Такая статистика обусловлена низким спросом на заграничные товары на внутреннем рынке, что естественно на фоне экономического кризиса и ухудшения покупательной способности граждан.

Новая инициатива по повышению налогов является очередной попыткой властей как-то справиться с существующей проблемой и недостатком бюджета. Добыча природных ресурсов — это стратегическая и перспективная отрасль. Однако радикальный подход к ее регулированию и нарушение существовавшего баланса могут возыметь обратный эффект и полностью свести ее на нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.