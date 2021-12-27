Матвиенко: Россия продолжит импортозамещение для стабильного развития экономики

Москва, 27 декабря. Российская сторона продолжит реализовывать у себя импортозамещения для стабильного состояния экономики. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Евросоюз до этого направил жалобу во Всемирную торговую организацию, потребовав от Москвы 290 миллиардов евро за введение импортозамещения, передает телеканал «360».

«Мы будем уверенно продолжать развивать свое импортообеспечение, обеспечивать стабильное развитие экономики», — сказала Матвиенко на пресс-конференции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против Москвы. По ее словам, Евросоюз поступил «садомазохистски».