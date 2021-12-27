Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 13:58
13:55
Шоу-бизнес
Участники «Золотого граммофона» порадовали зрителей шикарным шоу и любимыми хитами
13:54
Происшествия
Суд в Петербурге привлек к ответственности мужчину за попытку продать сиамскую кобру
13:52
Общество
Общественные туалеты Петербурга станут бесплатными с нового года
13:52
Происшествия
Бронещит привлекли для тушения цистерны с пропаном на Киевском шоссе
13:50
Общество
NEJM: постепенный отказ от употребления поваренной соли снизит риск развития гипертонии
13:50
Политика
Песков сообщил о визите Путина в Санкт-Петербург в преддверии встречи лидеров СНГ
13:46
Общество
Вирусолог Центра Гамалеи Альтштейн объяснил слова Матвиенко о 100% вакцинации от COVID-19
13:43
Происшествия
СК опубликовал видео из квартиры в Канске, где была убита семья из 4 человек
13:40
Спорт
Андрей Аршавин рассказал, почему его сын тренируется в академии «Спартака»
13:38
Общество
Врач Аришева призвала не надеяться на ферментные таблетки при переедании
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Матвиенко: Россия продолжит импортозамещение для стабильного развития экономики

Политика
Матвиенко: Россия продолжит импортозамещение для стабильного развития экономики
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 27 декабря. Российская сторона продолжит реализовывать у себя импортозамещения для стабильного состояния экономики. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Евросоюз до этого направил жалобу во Всемирную торговую организацию, потребовав от Москвы 290 миллиардов евро за введение импортозамещения, передает телеканал «360».

«Мы будем уверенно продолжать развивать свое импортообеспечение, обеспечивать стабильное развитие экономики», — сказала Матвиенко на пресс-конференции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против Москвы. По ее словам, Евросоюз поступил «садомазохистски».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Матвиенко: Россия продолжит импортозамещение для стабильного развития экономики
импортозамещение матвиенко совфед
Комментировать