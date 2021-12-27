Алика Смехова вспомнила, как выстраивались ее отношения с молодой мачехой

Москва, 27 декабря. Певица и актриса Алика Смехова рассказала об отношениях со своей мачехой — историком и сценаристом Галиной Аксеновой. Она призналась, что ей не сразу удалось найти общий язык с новой женой отца.

Актер Вениамин Смехов женился на Аксеновой, когда ей было 20 лет. Дочь артиста отметила в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1», что совсем не обрадовалась решению отца связать себя узами брака с молодой избранницей.

«Нельзя сказать, что все были счастливы, влюбились друг в друга и дружно пошли по дороге жизни. У нас были разные этапы», — пояснила певица.

По словам Смеховой, в итоге ее семья пришла на интересный путь благодаря творческой энергии — родные стали работать вместе. Сейчас артистка ласково называет мачеху Глашей. Певица отметила, что не может по-другому относиться к человеку, который искренне любит и участвует в ее жизни и жизни ее отца.

Однако такими их отношения были не всегда. Особенно трудным был период, когда Смехова находилась в подростковом возрасте.

«Я была сложным подростком в переходном возрасте. Галина Геннадьевна была молодой девушкой. Единственное, что у нас сразу произошло, — мы стали, скажем так, подружками»,— уточнила актриса.

Ранее Алика Смехова показала поклонникам фото со взрослым сыном. Подписчики певицы пришли в восторг от снимка.