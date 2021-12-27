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Окончание моратория на проверки бизнеса грозит уничтожением вина на 15 млрд рублей

Экономика
Окончание моратория на проверки бизнеса грозит уничтожением вина на 15 млрд рублей
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Москва, 27 декабря. Алкоголь на сумму 15 млрд рублей может быть признан контрафактом и вследствие этого уничтожен после 31 декабря. Об этом предупреждают ретейлеры, рестораторы и импортеры зарубежного вина, пишет РБК.

Соответствующее письмо на имя главы правительства Михаила Мишустина подписали представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Комитета производителей алкогольной продукции (СПАП), Евразийской ассоциации владельцев магазинов беспошлинной торговли, «Белуга Групп» и Simple Group и Федерации рестораторов и отельеров.

Риск уничтожения вина и связанных с этим экономических потерь связан с окончанием моратория на проверки компаний по закону об изменении классификации винодельческой продукции. Приостановка проверок была введена новой редакцией закона N 468-ФЗ, однако срок его действия истекает уже 1 января 2022 года.

«В рамках проверок, которые будут проводиться органами контроля и надзора с 1 января 2022 года, такая продукция будет изыматься из оборота, как контрафактная, при этом по сути не являясь таковой, и направляться на утилизацию. Это повлечет за собой колоссальные убытки индустрии, и мы опасаемся, что на российском рынке будет создан правовой нонсенс, когда добросовестные приобретатели этой продукции в лице импортеров, дистрибьюторов, ритейлеров и ресторанов будут лишены прав собственности на нее», — указано в письме.

В Министерстве сельского хозяйства России ранее заявляли, что не намерены продлевать мораторий на проверки винодельческой продукции.

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алкоголь бизнес вино контрафакт мишустин
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