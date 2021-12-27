Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 12:29
12:27
Происшествия
Дело оскорбившей полицейских спортсменки Симоновой отправили в суд Петербурга
12:26
Происшествия
Пожарные спасли пятерых человек из горящей квартиры в Калининграде
12:24
Происшествия
Квартиру петербуржцев на Маршала Говорова залило после тушения пожара этажом выше
12:23
Происшествия
Водитель легковушки получил переломы после лобового столкновения с маршруткой в Ольгино
12:23
Общество
Петербург удерживает второе место в России по количеству пациентов с коронавирусом
12:22
Экономика
Окончание моратория на проверки бизнеса грозит уничтожением вина на 15 млрд рублей
12:21
Общество
Рома Желудь утверждает, что не знал о нелегальности вечеринки в Ростове-на-Дону
12:19
Происшествия
Пермский суд приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство беременной жены
12:18
Общество
Отцы-монстры: из-за чего происходят самые жестокие расправы над женами и детьми
12:10
Происшествия
Детей эвакуировали из горящего детского сада в подмосковном Раменском
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Рома Желудь утверждает, что не знал о нелегальности вечеринки в Ростове-на-Дону

Общество
Рома Желудь утверждает, что не знал о нелегальности вечеринки в Ростове-на-Дону
instagram.com  /  @romaacorn

Ростов-на-Дону, 27 декабря. Блогер и певец Рома Желудь прокомментировал участие в подпольной гей-вечеринке, которая прошла в Ростове-на-Дону. Соответствующее видео поступило в распоряжение ФАН.

На кадрах интернет-знаменитость разговаривает с оперативником после облавы. Желудь утверждает, что не знал о нелегальном статусе мероприятия для представителей ЛГБТ-сообщества.

«Нет, я ничего не знал»,— отвечает блогер на вопрос, был ли он осведомлен, что вечеринка проводится после 23:00 с нарушением всех норм.

По словам певца, его пригласил на мероприятие некий парень по имени Дионис, который связался с Желудем через Instagram. Знаменитость не знает, был ли этот человек организатором вечеринки, но именно он поселил блогера в гостиницу. При этом на момент разговора певца с оперативником Диониса на месте событий уже не было, хотя Желудь его видел.

«Да, пять минут. Он сказал, что у него что-то с желчным пузырем, и сразу уехал», — пояснил блогер.

Певец предположил, что позвавший его на гей-вечеринку парень находится в больнице. Желудь также отметил, что в следующий раз ему лучше работать на мероприятиях по договору.

Напомним, блогера позвали на вечеринку для исполнения диджей-сета. За работу ему обещали заплатить 100 тысяч рублей. После облавы Желудь признавался, что шокирован произошедшим.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Рома Желудь утверждает, что не знал о нелегальности вечеринки в Ростове-на-Дону
ростов вечеринка желудь
Комментировать