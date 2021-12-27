Рома Желудь утверждает, что не знал о нелегальности вечеринки в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 27 декабря. Блогер и певец Рома Желудь прокомментировал участие в подпольной гей-вечеринке, которая прошла в Ростове-на-Дону. Соответствующее видео поступило в распоряжение ФАН.

На кадрах интернет-знаменитость разговаривает с оперативником после облавы. Желудь утверждает, что не знал о нелегальном статусе мероприятия для представителей ЛГБТ-сообщества.

«Нет, я ничего не знал»,— отвечает блогер на вопрос, был ли он осведомлен, что вечеринка проводится после 23:00 с нарушением всех норм.

По словам певца, его пригласил на мероприятие некий парень по имени Дионис, который связался с Желудем через Instagram. Знаменитость не знает, был ли этот человек организатором вечеринки, но именно он поселил блогера в гостиницу. При этом на момент разговора певца с оперативником Диониса на месте событий уже не было, хотя Желудь его видел.

«Да, пять минут. Он сказал, что у него что-то с желчным пузырем, и сразу уехал», — пояснил блогер.

Певец предположил, что позвавший его на гей-вечеринку парень находится в больнице. Желудь также отметил, что в следующий раз ему лучше работать на мероприятиях по договору.

Напомним, блогера позвали на вечеринку для исполнения диджей-сета. За работу ему обещали заплатить 100 тысяч рублей. После облавы Желудь признавался, что шокирован произошедшим.