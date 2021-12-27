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Замглавы МИД РФ Рябков: в США опасно снижается порог применения ядерного оружия

Армия
Замглавы МИД РФ Рябков: в США опасно снижается порог применения ядерного оружия
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 27 декабря. США демонстрируют опасную тенденцию, снижая порог для возможного использования ядерных арсеналов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков дал интервью изданию «Международная жизнь», в котором ответил на вопросы журналистов о грядущем Совете Россия — НАТО. Дипломат указал на тревожную для Кремля тенденцию со снижением у Пентагона порога использования ядерных ракет.

«В США, в отличие от РФ, наблюдается опасная тенденция на понижение порога применения ядерного оружия», — указал Рябков.

Ранее в МИД РФ сообщили, что состав делегации для участия в Совете Россия — НАТО уже находится в проработке. Москва намерена привлечь к переговорам высокопоставленных военных, поскольку центральной темой обсуждения будут вопросы безопасности.

При этом отказ НАТО от дачи гарантий безопасности России может повлечь за собой «военно-технический ответ». Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Североатлантическому альянсу не переступать «красные линии», очерченные Москвой, сообщает телеканал «360».

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