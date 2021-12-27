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Марий Эл завершает 2021 год с позитивными итогами
Общество
Марий Эл завершает 2021 год с позитивными итогами
Федеральное агентство новостей  /  Константин Терехов

Йошкар-Ола, 27 декабря. Эксперты регионального информресурса «МедиаПоток» проанализировали достижения Марий Эл в 2021 году.

На протяжении всего года в республике активно реализовывались национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным. Марий Эл принимает участие в 11 из них, в рамках которых реализуются 46 региональных проектов. На их воплощение до 2024 года выделено около 74 миллиардов рублей, в 2021-м эта сумма составила 12,2 миллиарда, что на 20% превысило показатели 2020 года. В этом году было построено 36 социально значимых объектов, включая детские сады, школы, объекты здравоохранения, спорта, культуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Марий Эл удалось войти в тройку лидеров среди российских регионов по реализации проекта «Оздоровление Волги», республика вошла в десятку лучших по проекту «Чистая вода», а в проекте «Безопасные качественные дороги» уже второй год подряд она занимает лидирующие позиции. Благодаря реализации программы социально-экономического развития, на что ежегодно выделяется по миллиарду рублей, в 2021 году были введены в строй восемь важных объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, включая улицы Петрова и Ураева, новый автовокзал, объекты жилищно-коммунального хозяйства.

Во время недавнего обмена мнениями с президентом РФ Владимиром Путиным глава Марий Эл Александр Евстифеев получил поддержку планов реконструкции очистных сооружений Йошкар-Олы и Волжска, а также реконструкции автомобильной дороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко одобрил фронтальную стратегию развития Марий Эл до 2030 года, в которую вошли семь масштабных проектов в сферах промышленности, агропромышленного комплекса, транспортной и коммунальной инфраструктур, туризма и здравоохранения. Реализация стратегии позволит превратить республику в развитый индустриально-аграрный регион с прицелом на самодостаточность.

Ранее ФАН сообщал об успехах Марий Эл в плане наращивания объемов внешнеэкономической деятельности в 2021 году. По данным Приволжского таможенного управления, внешнеторговый оборот региона за январь-сентябрь достиг 369,3 миллиона долларов США, что вдвое превысило показатели прошлого года.

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