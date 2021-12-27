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Минобороны РФ показало на видео учения расчетов самоходок «Мста-С» в Бурятии

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 11:57
Армия
Минобороны РФ показало на видео учения расчетов самоходок «Мста-С» в Бурятии
wikipedia.org  /  Алексей Китаев /CC BY-SA 4.0

Хабаровск, 27 декабря. Учебные стрельбы с участием самоходных гаубиц «Мста-С» прошли на горном полигоне Сосновый Бор в Бурятии. Бойцы Восточного военного округа (ВВО) отработали уничтожение бронетехники «противника».

Артиллеристы ВВО отработали уничтожение условного противника при помощи бронебойных снарядов из 152-миллимитровых орудий. В роли мишени выступили склады и тяжелая техника «противника». Огонь из гаубиц вели прямой наводкой. Одновременно по противнику открыли огонь из противотанковых комплексов с управляемыми ракетами «Конкурс».

Для наведения огня военные использовали универсальные комплексы «Орлан-10», те перевали координаты объектов противника командующим расчетами. В рамках учений было уничтожено 50 мишеней в виде бронетехники.

В середине декабря масштабные учения бойцов ЮВО стартовали на крымском полигоне Опук. По информации телеканала «360», на маневры вывели по меньшей мере 1200 десантников и несколько сотен единиц военной техники.

Ранее главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков сообщил, что в 2022 году российские военные расширят географию совместных учений и проведут не менее десяти маневров с армиями стран Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

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