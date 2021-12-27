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Финансист Брагин объяснил выгоду низкого курса рубля для экспортеров

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 11:53
Экономика
Финансист Брагин объяснил выгоду низкого курса рубля для экспортеров
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 декабря. Россияне хотят укрепления курса рубля, однако это далеко не всем выгодно, заявил агентству «Прайм» директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Он подчеркнул, что экспортеры только выигрывают от ослабления позиций российской валюты.

«Экспортерам выгоднее слабый курс рубля, так как расходы они несут в национальной валюте, а доходы получают в иностранной. У импортеров, соответственно, все наоборот», — пояснил финансист.

Брагин объяснил, что снижение курса рубля не всегда приводит к инфляции и росту цен. Она зависит от влияния разных факторов — к примеру, от того, как быстро реагируют цены на колебания курса рубля. Инфляцию можно снизить, используя разные механизмы. Один из них — использование условных единиц для назначения стоимости товара или услуги, приводит его слова «Федерал пресс».

Введение цифрового рубля обеспечит прозрачность расчетов и предоставит новые инструменты для борьбы с уже имеющимися криминальными угрозами, заявил ранее генпрокурор России Игорь Краснов.

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