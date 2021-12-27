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Свыше 20 кораблей ВМФ РФ перебазированы в новый порт в Каспийске

Армия
Свыше 20 кораблей ВМФ РФ перебазированы в новый порт в Каспийске
vympel-rybinsk.ru

Ростов-на-Дону, 27 декабря. Малые ракетные корабли, базовые тральщики и ракетные катера ВМФ РФ передислоцированы из Махачкалы в новый военный порт города Каспийска.

Перебазирование коснулось более 20 боевых кораблей Каспийской флотилии, инженерно-технического персонала и различной вспомогательной техники, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

«Порт был построен для размещения сил и средств флотилии в рамках плана по обновлению инфраструктуры пункта базирования Каспийской флотилии», — отмечается в опубликованном релизе.

Ранее стало известно о противодесантных учениях бойцов ЮВО на побережье Каспийского моря. О начале крупных учений Южного военного округа с привлечением свыше 10 тысяч солдат и офицеров сообщал телеканал «360».

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