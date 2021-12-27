Замглавы МИД Рябков призвал НАТО не включать Украину и Грузию в свой состав

Москва, 27 декабря. Российская сторона требует, чтобы НАТО официально отозвала принятое в 2008 году решение, которое предусматривает потенциальное вступление Украины и Грузии в состав военного блока, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, Москва настаивает на исключении дальнейшего расширения Североатлантического альянса.

«Мы говорим совершенно твердо, что мы требуем официального отзыва решения бухарестского саммита (НАТО. — Прим. ФАН) восьмого года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО», — сообщил Рябков в интервью изданию «Международная жизнь».

Заместитель министра иностранных дел России ранее заявил, что в столицах стран НАТО услышали предложения Москвы по гарантиям безопасности.