Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 12:28
12:27
Происшествия
Дело оскорбившей полицейских спортсменки Симоновой отправили в суд Петербурга
12:26
Происшествия
Пожарные спасли пятерых человек из горящей квартиры в Калининграде
12:24
Происшествия
Квартиру петербуржцев на Маршала Говорова залило после тушения пожара этажом выше
12:23
Происшествия
Водитель легковушки получил переломы после лобового столкновения с маршруткой в Ольгино
12:23
Общество
Петербург удерживает второе место в России по количеству пациентов с коронавирусом
12:22
Экономика
Окончание моратория на проверки бизнеса грозит уничтожением вина на 15 млрд рублей
12:21
Общество
Рома Желудь утверждает, что не знал о нелегальности вечеринки в Ростове-на-Дону
12:19
Происшествия
Пермский суд приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство беременной жены
12:18
Общество
Отцы-монстры: из-за чего происходят самые жестокие расправы над женами и детьми
12:10
Происшествия
Детей эвакуировали из горящего детского сада в подмосковном Раменском
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Замглавы МИД Рябков призвал НАТО не включать Украину и Грузию в свой состав

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 11:54
Политика
Замглавы МИД Рябков призвал НАТО не включать Украину и Грузию в свой состав
Global Look Press  /  MFA Russia

Москва, 27 декабря. Российская сторона требует, чтобы НАТО официально отозвала принятое в 2008 году решение, которое предусматривает потенциальное вступление Украины и Грузии в состав военного блока, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, Москва настаивает на исключении дальнейшего расширения Североатлантического альянса.

«Мы говорим совершенно твердо, что мы требуем официального отзыва решения бухарестского саммита (НАТО. — Прим. ФАН) восьмого года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО», — сообщил Рябков в интервью изданию «Международная жизнь».

Заместитель министра иностранных дел России ранее заявил, что в столицах стран НАТО услышали предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Замглавы МИД Рябков призвал НАТО не включать Украину и Грузию в свой состав
украина нато рябков мид
Комментировать