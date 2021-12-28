Аналитик Мильчакова: «Хейтеры «Газпрома» и России попались в собственную ловушку»

Пока «Северный поток — 2» не будет введен в эксплуатацию, высокие цены на уровне 2000-2500 долл. за тысячу кубометров могут сохраняться минимум до осени 2022 года. Об этом в беседе с ФАН сказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. По словам специалиста, прогнозы агентства Bloomberg относительно сохранения высоких цен на газ вплоть до начала 2023 года вполне реалистичны. Европа стала заложником спотового рынка.

«Скорее всего, «Газпром» не будет бронировать дополнительно мощности в газопроводе «Ямал — Европа», так как на эту зиму свои обязательства перед европейскими клиентами он выполнил. А дополнительные объемы газа они не заказывают, им, видимо, хватает, чтобы еще и часть его продавать партнерам по ЕС вчетверо дороже, то есть по ценам спотового рынка. Логика спотового рынка такова, что он не предполагает долгосрочных контрактов с заранее определенной ценой», — пояснила аналитик.

Изначально целью создания спотового рынка в Европе было как минимум потеснить «Газпром», а как максимум — его вообще вытеснить. Однако теперь «хейтеры «Газпрома» и России попались в собственную ловушку». Ведь их друзья по ЕС на них же и наживаются: они покупают газ у российской компании по контрактной цене, а продают его уже по биржевой.

«У европейских компаний в связи с ростом тарифов на газ и электричество есть два выхода: либо сокращать затраты, либо повышать цены. Наверняка выберут второй вариант, тем более если речь идет о компаниях, зарегистрированных в странах еврозоны. Там Европейский центральный банк (ЕЦБ) не слишком торопится бороться с инфляцией, подразумевая, что лучше поддержать рост производства и не позволить евро слишком подорожать к доллару, иначе европейские товары будут неконкурентоспособны. Так что высокая инфляция в еврозоне — это надолго. Возможно, для кого-то из европейских политиков будут последствия. Вероятнее всего, для Макрона и «Супер Марио» Драги (глава европейского ЦБ Марио Драги. — Прим. ФАН). То есть их более или менее вежливо попросят уйти», — уверена Мильчакова.

Несмотря на то, что спрогнозировать краткосрочные колебания биржевых цен непросто (за день они легко могут вырасти или упасть на 8-10%), есть все основания полагать, что этой зимой диапазон цен на газ будет колебаться от 1000 до 2500 долл. за тысячу кубометров, считает аналитик.

В то же время безальтернативность российского газа признали на Украине. Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что российский газ не получится заменить другими источниками энергии, поскольку корабли с СПГ физически не могут зайти в страну.