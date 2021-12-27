Проекты Marvel Studios возглавили список самых скачиваемых сериалов

Москва, 27 декабря. Сериалы, созданные студией Marvel Studios, оказались в списке самых скачиваемых проектов 2021 года. Лидерство осталось за шоу режиссера Мэтта Шекмана «Ванда/Вижн».

Согласно данным TorrentFreak, собранным файлообменником BitTorrent, картины от Marvel Studios скачивали чаще всего по итогам 2021 года. В десятку пиратских версий попали «Ведьмак», «Основание», «Аркейн», «Колесо времени» и «Рики и Морти».

Стриминговые платформы подводят итоги и публикуют различные списки, в том числе самых популярных картин. Ранее компания Netflix представила топ-10 самых просматриваемых лент у российских пользователей. Лидером стала новинка — комедия «Не смотрите наверх» с эшелоном голливудских звезд (Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип и другими). В тройке самых популярных оказались мультфильм «Дорога домой» и драматический фильм «Непрощенная», в котором главную роль исполнила Сандра Буллок.