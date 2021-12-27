Замглавы МИД РФ Рябков: терпеть поведение Запада больше невозможно

Москва, 27 декабря. Страны коллективного Запада навязывают России политику ультиматумов, и терпеть такой подход Москва больше не может. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Также Рябков высказался по поводу вхождения Украины в состав НАТО. Как отметил дипломат, для Москвы этот момент не менее принципиален, чем для Киева. Дипломат призвал руководство Альянса отозвать свое заявление о том, что Украина и Грузия когда-либо смогут стать членами этого военного блока.

Ранее официальный представитель МИД РФ сообщил, что коллективный Запад услышал предложения Москвы по гарантиям безопасности. Как отмечает НСН, первые контакты по линии Россия — НАТО могут начаться уже в январе следующего года.