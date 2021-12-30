Закулисье американской политики: кто стоит за давлением США на Иран

Провокация политического давления Вашингтона на Тегеран обошлась в конкретные суммы, которые были заплачены иранской оппозицией. Эти данные можно найти в документах американского Минюста.

Причем спонсором американских политиков стала организация, признанная Вашингтоном террористами. Потраченные на избирательные кампании внушительные суммы денег позволили запрещенной структуре найти единомышленников в истеблишменте США.

Какие американские политики пошли на сговор с группировкой, признанной террористической; кому и сколько заплатили в Вашингтоне, чтобы Соединенные Штаты ввели ограничения против Ирана, — разбиралась международная редакция ФАН.

Эта история похожа на анекдот, в котором хвост виляет собакой. Сбежавшая из Ирана группировка диссидентов сумела за пару десятков лет укрепиться на Капитолийском холме настолько, что начала влиять на внешнеполитический курс Вашингтона. Это дало ей возможность наказать власти Исламской Республики Иран (ИРИ).

Такой вывод получается после знакомства с документами Министерства юстиции США. Американский «Закон о регистрации иностранных агентов» (FARA) требует от лоббистов раскрывать информацию о своей деятельности и контактах.

Конечно, ссора Вашингтона с Тегераном выгодна сразу нескольким противникам Ирана, который соперничает с рядом крупных государств на Ближнем Востоке. И они предпринимали серьезные усилия в рамках антииранской стратегии.

Но эта история не совсем про геополитику, она про один из ее штрихов. В ней рассказывается о группировке «Организация моджахедов иранского народа» (ОМИН), которая когда-то поссорилась с иранским религиозным деятелем.

Парижское прибежище оппозиции

Франция уже давно стала прибежищем для иранской оппозиции. Именно там сейчас находится секретариат «Национального совета сопротивления Ирана» (NCRI). А в конце 1978-го — начале 1979 года в этой стране прятался позднее ставший Великим аятоллой Руххола Хомейни.

Сегодня в деревне Неофль-ле-Шато, что в 49 километрах от Парижа, есть мемориальная доска. На ней дается пояснительная надпись о четырех месяцах пребывания здесь религиозного деятеля. В 1978 году он участвовал в борьбе против иранского шаха Мохамедда Реза Пехлеви.

Команда Хомейни организовала небольшой оперативный штаб в коттедже, окруженный фруктовым садом. Здесь были записаны воззвания аятоллы к людям на магнитофонную ленту, с которых началась Великая исламская революция.

«Францию называли маленьким сатаной, когда она начала принимать членов иранской оппозиции», — говорит бывший посол официального Парижа в Иране Франсуа Никулло.

Теперь в средствах массовой информации (СМИ) активно продвигается версия, что Хомейни был неудобен французскому правительству. Якобы диссидент приехал в страну по паспорту, который разрешал ему трехмесячное пребывание. Утверждается, что тогдашний президент Франции Валери Жискар д’Эстен отправил дипломата в Неофль-ле-Шато, одновременно делегировав эмиссара в Тегеран для встречи с правителем. Говорят, что именно шах и предложил оставить Руххолу Хомейни в европейской стране, чтобы тот был подальше от Ирана.

«Все знали, кто такой Хомейни. Но дипломаты все время задавались вопросом, что будет на следующей неделе. Нелегко предсказать революцию», — отмечает Франсуа Никулло, объясняя причины приема аятоллы-диссидента.

Федеральное агентство новостей /

На самом деле связь Парижа с переворотом можно найти в персоне Абольхасана Банисадра, который связан с Хомейни семейными узами. В 1978 году он был парижским студентом и решил все вопросы с европейским проживанием диссидента. Именно Франция организовала возвращение Руххолы Хомейни в Иран. Для этого был зафрахтован самолет. Хотя публичная версия гласит, что государство ничего не финансировало.

«Мы всегда говорили, что это журналисты оплатили обратный рейс аятоллы», — говорит фотограф Associated Press Мишель Липшиц.

Банисадр был президентом Ирана с 4 февраля 1980-го по 21 июня 1981 года, но впал в немилость и ему пришлось покинуть страну, вернувшись во Францию. После изгнания он поселился в версальской вилле, которая охранялась французской полицией. Впрочем, беглый политик мог получить прибежище благодаря Центральному разведывательному управлению (ЦРУ). В 1982 году газета The New York Times опубликовала статью, в которой упоминалось имя Абольхасана Банисадра.

Журналисты утверждают, что политика планировали завербовать американские спецслужбы, когда он был еще близким советником аятоллы. Подробности уже установленного взаимодействия раскрывают материалы Центра документов Исламской революции.

«В 1979 году Аболхассан Банисадр был связан с ЦРУ через человека под прикрытием американской торговой компании. За 1000 долларов в месяц и с кодом «SD Lure/1» он начал свое сотрудничество с ЦРУ в 1979 году. Его предательство нанесло стране огромный ущерб», — говорится в предисловии к рассекреченным материалам.

Первые шаги лоббистов

Одним из наиболее ярких оппозиционеров официальному Тегерану властям стал лидер «Организации моджахедов иранского народа» (ОМИН) Масуд Раджави. Этот мужчина с запоминающимися усами обладал удивительной харизмой.

Именно он пилотировал угнанный самолет иранских ВВС, на котором в июле 1981 года Абольхасан Банисадр сбежал в Париж.

Движение моджахедов было одним из серьезнейших среди бунтарских организаций в Иране. Оно появилось в 1965 году и поначалу участвовало в демонстрациях, направленных на свержение Мухаммеда Резы Пехлеви. Антишахские восстания были горячо приняты Масудом Раджави, и его организация участвовала в массовых демонстрациях, причем внесла большой вклад в мобилизацию общественного мнения.

Однако после победы исламской революции Раджави увидел угрозы диктатуры. Он обвинял аятоллу в концентрации власти в одних руках. Взаимная неприязнь переросла поначалу в мирное противостояние, но потом политический спор перешел в стадию кровавых столкновений.

В 1980 году началась ирано-иракская война. Тогда «Организация моджахедов иранского народа» перебралась в Багдад, который стал военным оплотом движения и ближневосточным центром притяжения радикальных диссидентов.

В течение многих лет группировка вела борьбу с новыми иранскими властями. Самой известной операцией стало покушение на Али Хаменеи в 1981 году. Тогда он был представителем великого аятоллы в Высшем совете национальной обороны.

Будучи религиозным деятелем, Хаменеи выступал в мечети Абузар. Он должен был отвечать на вопросы слушателей. К столу подошел молодой человек и поставил начиненный взрывчаткой магнитофон, который через минуту издал громкий свист и взорвался.

Большую поддержку иранским «моджахедам» оказывал бывший иракский лидер Саддам Хусейн. Они получили от него финансовую подпитку и военное снабжение. Лагерь иранцев Ашраф находился неподалеку от города Халис, откуда и проводились операции. Эти действия были выгодны самому Хусейну, который получил хорошо подготовленную боевую группу, участвовавшую в его операциях.

В 1997 году Соединенные Штаты внесли организацию в списки террористов. «Моджахедов» обвинили в причастности к убийствам американского персонала в Иране, а также в связях с Хусейном.

Госдеп США вычеркнул иранскую группировку из «черного листа» в конце 2012 года. Это произошло в результате давления со стороны бывших и действовавших сотрудников Белого дома. Они акцентировали внимание на том, что ОМИН отказалась от террористической деятельности. Кроме того, движение позиционировало себя как потенциальная альтернатива аятолле.

Первые лоббистские инициативы в Вашингтоне

В 1987 году «Организация моджахедов иранского народа» предприняла первую попытку лоббировать свои интересы в Вашингтоне. Пресс-служба движения открыла там офис. В базе данных американского Минюста содержится документ, в котором сообщаются причины необходимости аренды помещения.

«Распространение пресс-релизов, новостных статей и других публикаций», — говорится в пункте указания целей в регистрационном формуляре.

Пресс-департамент ОМИН работал в Вашингтоне вплоть до 2003 года. Удалось ли ему достигнуть существенных целей в лоббировании материалов, сказать сложно. Скорее, оказывалась информационная поддержка более эффективным лоббистам, которые сумели изменить отношение Соединенных Штатов к организации Масуда Раджави.

Вашингтон вычеркнул ОМИН из списка террористов во многом благодаря инициативам «Национального совета сопротивления Ирана». Она стала политическим крылом движения «моджахедов» и появилась в 1981 году благодаря совместной инициативе Раджави и Банисадра.

Первый контракт политического подразделения «моджахедов» с вашингтонскими протеже был датирован сентябрем 1995 года с окончанием действия этого договора 31 декабря 1995 года.

Контрагентом стала одна из крупнейших лоббистских компаний Gold & Liebengood, основанная руководителем аппарата двух сенаторов Ховардом Либенгудом и Мартином Голдом, который работал советником лидера сенатского большинства Ховарда Бейкера. Компания считалась «лучшим лоббистом среди республиканцев в Вашингтоне».

«Регистрант организует контакты с членами конгресса и будет консультировать «Национальный совет сопротивления Ирана» в рамках его деятельности», — говорится в характеристике лоббиста.

Работа состояла из организации встреч, осуществления телефонных контактов и рассылки корреспонденции от имени NCRI. При этом лоббисты должны были обсуждать с представителями американских властей возможность «установления плюралистической, демократической системы в Иране». Контракт предполагал ежемесячную оплату услуг фирмы в объеме 15 тысяч долларов и компенсацию дополнительных затрат, связанных с командировками. При этом компания Gold & Liebengood брала на себя обязательства соблюдать конфиденциальность сведений, полученных в ходе исполнения договора.

Самостоятельные шаги

Первое партнерство позволило «моджахедам» сориентироваться в пространстве Соединенных Штатов. В ноябре 2000 года политическое крыло NCRI попробовало работать самостоятельно. Вашингтонский офис уведомил Минюст США о начале своей деятельности.

«Национальный совет сопротивления Ирана» заявил о намерениях распространять публикации, давать интервью, а также проводить пресс-конференции, демонстрации и митинги», — говорится в пояснительной части документа.

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Затраты были оценены в 1409 долларов. В список расходов вошли печать материалов, посвященных правам человека, аренда офиса и т. д.

Кроме того, два представителя NCRI в период с 1 по 7 сентября слетали в Нью-Йорк, чтобы встретиться с членами конгресса и подготовить акцию протеста напротив здания Организации Объединенных Наций (ООН) против нарушения прав человека в Иране. В примечании говорится, что на мероприятие были приглашены представители властей и средства массовой информации.

Сенаторы спешат на помощь

Но все это предварительные шаги. Первая эффективная работа была замечена в 2013 году. Тогда «Национальный совет сопротивления Ирана» задался целью оказать давление на Вашингтон, чтобы тот обеспечил безопасный выход «моджахедов» из Ирака.

«Совет» 4 апреля подписал контракт с Rosemont Associates, которую представлял бывший сенатор-демократ Роберт Торричелли. Забегая вперед, стоит отметить, что партнерство с этим лоббистом продолжалось вплоть до ноября 1996 года. По некоторым данным, за первые годы своей работы фирма получила около 136 000 долларов.

Федеральное агентство новостей /

Чтобы представить важность этого контракта для иранцев, достаточно сказать, что выбранная ими лоббистская компания специализируется на работе с Государственным департаментом США и располагает контактами с высокопоставленными чиновниками, работающими над иранским досье во внешнеполитическом ведомстве США.

Фирма провела встречи с влиятельным сенатором-демократом Робертом Менендесом. Он был одним из стойких сторонников Израиля и ярых противников Ирана. Парламентарий выступал против ядерного соглашения с Ираном и поддерживал позицию тогдашнего премьер-министра официального Тель-Авива Биньямина Нетаньяху.

Этот контакт с Менендесом оказался настоящей удачей, поскольку он сумел начать давление на противников тегеранской оппозиции.

В июне 2013 года произошла ракетная атака на лагерь иранских «моджахедов», которые после свержения Саддама Хусейна не могли чувствовать себя в безопасности в Ираке. В осуществлении нападения подозревались иракские силовики.

Роберт Менендес 12 сентября выступил с заявлением, в котором осудил этот акт агрессии. Он обрушился с критикой в адрес официального Багдада.

«Я считаю, что иракское правительство несет прямую ответственность за защиту общества, тщательное расследование этого дела и судебное преследование виновных в таком чудовищном акте. Мировому сообществу и Соединенным Штатам необходимо срочно помочь переселить обитателей лагеря Ашраф за пределы Ирака и положить конец этому циклу продолжающихся террористических атак», — заявил сенатор.

Иранские «моджахеды» были переселены в Албанию. Но этим не ограничилось участие Роберта Менендеса в поддержке позиции NCRI. В ноябре 2013 года политик выступил против визита тогдашнего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики.

Федеральное агентство новостей /

В 2014 году правительство Ирака решило купить у Соединенных Штатов вертолеты Apache. Эту сделку общей стоимостью в 6,2 млрд долларов поддерживала администрация тогдашнего президента США Барака Обамы.

Office of Sen Robert Menendez who blocked F16 & Apache supply to Iraq refused to say if still opposes http://t.co/yfmrmNg31x — Adil Awadh (@AlienMedia) January 7, 2014

Но продажу вооружения Багдаду заблокировал Роберт Менендес. Он мотивировал свои действия опасениями, что иракские власти могут использовать боевую технику для репрессий против меньшинств.

Глава багдадского кабмина Нури аль-Малики даже провел встречу с Джо Байденом, который был вице-президентом в правительстве Барака Обамы, чтобы убедить того в необходимости оказать давление на Роберта Менендеса.

Расследование The Intercept

После активности сенатора-демократа иранские «моджахеды» попали в поле зрения американских журналистов. В 2015 году издание The Intercept опубликовало расследование, в котором проанализировало связи ОМИН с политиками из Вашингтона. Выяснилось, что Роберт Менендес принял участие в лоббистской кампании только после того, как Белый дом исключил «Организацию моджахедов иранского народа» из списка террористов. А до той поры их интересы лоббировали несколько других членов конгресса из числа «ястребов».

Long March of the Yellow Jackets: How a one-time terrorist group prevailed on Capitol Hill https://t.co/SsI6f613R8 by @Ali_Gharib, @EliClifton — Annette Spencer (@changingger) October 1, 2019

Среди парламентариев упоминаются республиканка из Флориды Илеана Рос-Лейинен, республиканец от Калифорнии Дан Рорабахер, республиканец от штата Техас Тед По, которые планировали использовать иранских «моджахедов» как средство борьбы с боевиками «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Они не боялись защищать считающуюся террористической «Организацию моджахедов иранского народа». Впрочем, присоединившийся к проОМИНовской кампании Роберт Менендес считается самым ярым сторонником иранцев. Исследователи The Intercept утверждают, что откровенная пропаганда группировки совпала с ростом взносов, перечисленных на поддержку Роберта Менендеса.

Who has been taking money from MEK? Intercept ran this in 2015. Menendez was one of the big ones. He held back aid to Iraq because of them. https://t.co/tMv3QIZkOb — Roger That Rabbit (@LupeLapin) July 2, 2018

Отмечается, что прежде последователи не проявляли особого интереса к пожертвованиям на избирательную кампанию. Лишь в 2009 году иранцы начали перечислять деньги штабам американских политиков.

С начала 2009 года по сентябрь 2012-го сторонники ОМИН перечислили парламентариям Джону Маккейну и Джуди Чу 11 350 и 11 150 долларов соответственно. А непосредственно Роберт Менендес получил два пожертвования на сумму более 25 000 долларов. В общей сложности за несколько лет начиная с 2009 года сторонники ОМИН потратили около 330 000 долларов на финансирование американских политиков.

Давление на иранских дипломатов

Избавившись от определения террористической, «Организация моджахедов иранского народа» предприняла новую атаку на ненавистного ей аятоллу. Лоббисты помогли связаться с Дэвидом Уэйдом, работавшим руководителем аппарата Джона Керри, который в то время был государственным секретарем США.

После этого состоялся контакт с американским дипломатом Бреттом МакГурком, который был помощником госсекретаря по Ираку и Ирану. У него завязались тесные отношения с представителями «моджахедов».

Среди связанных с Госдепом США партнеров тегеранских оппозиционеров упоминается целый ряд других важных имен. В их числе — Эндрю Сноу, который работал в представительстве Соединенных Штатов в Ираке. Лоббисты контактировали с дипломатами из американской миссии в Тиране Дэвидом Мунисом и Лейлой Мозес Ванс.

"Iran has been substantially more aggressive since Trump withdrew [from the JCPOA] in 2018, even under intense sanctions."



— SSP alum @Nick_L_Miller in conversation with @GLNoronha about the #JCPOA for @dividedwefall42https://t.co/IoMsE2n9yb — MIT SSP (@MIT_SSP) December 27, 2021

А кроме того, с иранцами сотрудничал спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Он работал над иранским досье и считается сторонником политики «максимального давления», которой славилась администрация бывшего американского президента Дональда Трампа. Лоббисты начали связываться с Хуком в 2018 году. В результате таких контактов были проведены две встречи с дипломатом. Это сотрудничество помогло «моджахедам» организовать кампанию давления на правительство Ирана по дипломатической линии с США.

Взаимодействие с Rosemont Associates оказалось очень плодотворным и долгосрочным. И на начало 2021 года оно еще продолжалось. За все это время лоббисты этой фирмы заработали на «моджахедах» порядка 2 087 000 долларов.

Ядерный черный чемоданчик

Самым ярким политическим эпизодом отношений между Вашингтоном и Тегераном стало ядерное досье Ирана. За этой историей мир наблюдал еще в конце 2021 года и ее продолжение уже перенесено на начало 2022-го.

Iran nuclear deal talks resume in Vienna amid concerns https://t.co/YgP90wiv3x — WORLD LEADER 1 ARTHUR GEORGE CARTER (@ARTHURGCARTER1) December 10, 2021

В Вене 27 декабря стартовал восьмой по счету раунд переговоров, работа планируется к завершению в крайнем случае до первых чисел февраля. Стороны нацелены на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана в том виде, каким он был изначально, когда предусматривается отказ Исламской республики Иран (ИРИ) от изысканий в области обогащения урана в обмен на отмену западных санкций.

В 2015 году Иран и шесть других стран уже достигали этих договоренностей. В число стран-переговорщиков вошли США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия. Однако в мае 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из этого договора. Вашингтон возобновил действие антииранских санкций, и теперь Тегеран добивается их отмены и возвращения Белого дома к СВПД.

DR. KAZERONIAN: #Iran has continued its game of deception. On one hand it appeared that they are negotiating, & negotiating hard, implying sincerity, … while on the other hand they continued their march toward the BOMB, & also expanding their weapon delivery systems.” #JCPOA pic.twitter.com/uJLhBuoL9B — Organization of Iranian American Communities-OIAC (@OrgIAC) December 21, 2021

На принятие решения американских властей о выходе из договора во многом повлияло израильское лобби. Но одними инициативами Тель-Авива давление на Вашингтон не ограничивается. К этому приложил руку и «Национальный совет сопротивления Ирана». В июле 2013 года западные СМИ выступили со скандальной новостью о существовании секретного ядерного объекта в провинции Тегеран. Якобы он находится в сети туннелей внутри горы.

«Строительство первого комплекса началось в 2006 году и было завершено недавно. На начальном этапе прорыты туннели, построены четыре склада на внешней территории, кроме того, проложены дороги», — заявили представители «Национального совета сопротивления Ирана».

Скандальная публикация способствовала кампании иранского нацсовета по рассекречиванию ядерных объектов. К слову, именно эта информация во многом способствовала принятию решения Трампа о выходе из СВПД. Тогдашний президент США заявил, что Тегеран не выполняет взятых обязательств об отказе от ядерных исследований.

В рамках «слива» секретных данных об иранских ядерных разработках NCRI установила контакт с бывшим сотрудником Госдепартамента США Робертом Джозефом, который в 2005–2007 годах был заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Именно он оказал иранским «моджахедам» услугу по политическому влиянию на спецпредставителя США Брайана Хука, о котором рассказывалось выше. Отношения с Джозефом складывались на возмездной основе. Он заключил контракт с иранским нацсоветом сопротивления. По некоторым данным, его вознаграждение за годы работы составило около 235 000 долларов.

"When [Trump] pulled, for example, out of the JCPOA—the nuclear deal with Iran—he effectively said, 'America’s word is no good.'" writes @djrothkopf in our latest member briefing. Read more of his thoughts here: https://t.co/TLEgITMIeb — Deep State Radio (@deepstateradio) December 19, 2021

В документах американского Минюста содержится информация о том, что контакт с Робертом Джозефом обеспечил контакты с несколькими фигурами в американской администрации. Кроме того, Джозеф организовал иранцам встречу с представителем исследовательского центра «Защита демократии» Ричардом Голдбергом. Он специализируется на экспертизе в области ядерной программы Тегерана, а также антииранских санкций.

Голдберг только теперь работает в исследовательском центре. А при Дональде Трампе он возглавлял отдел по противодействию иранскому оружию массового поражения в Совете национальной безопасности Белого дома. Кроме того, Роберт Джозеф помог организовать встречу с замминистра обороны США по политике Джоном Раддом, бывшим советником Трампа по России и Европе Тимом Моррисоном, а также несколькими исследователями разных центров, из числа которых раскрыто только имя сотрудника «Организации защиты демократий» Энтони Руджеро.

Побочный контракт

Контакт с Робертом Джозефом оказался одним из самых успешных. Но это не значит, что иранские «моджахеды» пренебрегали другими возможностями. В базе данных американского Минюста содержатся сведения о сотрудничестве «Национального совета сопротивления Ирана» с Майклом Мукаси.

Этот контрагент был интересен иранцам его прошлыми связями. В период с 2007 по 2009 годы Мукаси занимал должность генерального прокурора США. Защищая интересы политического крыла «Организации моджахедов иранского народа», этот лоббист выступил с серией речей.

«Мы никогда не успокоимся, поддерживая свержение иранского режима. И надеемся, муллы будут свергнуты. Но для этого потребуются дополнительные усилия», — заявил Мукаси на собрании иранских оппозиционных групп.

17 июля 2020 года упомянутый деятель выступил с призывом введения жестких санкций против Ирана. Сведения об этом содержатся в документе FARA. Лоббист обеспечивал «моджахедов» и другими возможностями. Он помог им с визами для поездки иранцев. Для этого пришлось провести встречу с Дэном Роудсом, который работал в Государственном департаменте.

Продолжение следует

История антииранского лобби политических группировок в Вашингтоне достаточно обширна. В этом материале рассказано лишь о лоббистских инициативах иранских «моджахедов», но среди тегеранских политических сил есть и другие игроки, которые также предпринимали свой поход на Вашингтон.

История лобби иранцев будет продолжена. В следующем материале на тему продвижения интересов ближневосточных стран в Вашингтоне международная редакция ФАН осветит дейсвтия курдской партии «Комала», данные о которой также содержатся в базе американского Минюста.

1 Организация запрещена на территории РФ.