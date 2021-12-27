Тарасова оценила состав женской сборной России по фигурному катанию на ЧЕ в Таллине

Москва, 27 декабря. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила состав женской сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы в Эстонии.

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заслуженно не попала в основной состав женской национальной команды на континентальное первенство в Таллине. Соответствующее мнение в разговоре с Metaratings.ru озвучила Татьяна Тарасова.

«Был отбор на чемпионат Европы и на Олимпиаду, так что федерация абсолютно права. Туктамышева по делу попала в запасной состав. Она должна была попасть в тройку. Если бы ее включили в состав, это было бы неправильно в отношении других девушек», — отметила она.

Туктамышева заняла седьмое место в женском одиночном катании на чемпионате России, который завершился на прошлой неделе в Санкт-Петербурге. Победительницей турнира стала Камила Валиева. Александра Трусова и Анна Щербакова заняли второе и третье места соответственно.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Эстонии с 10 по 16 января 2022 года. Турнир станет для россиянок последним международным стартом перед зимними Олимпийскими играми в Пекине.