«Уралвагонзавод» направил Минобороны РФ очередную партию танков Т-72Б3М

Екатеринбург, 27 декабря. Концерн «Уралвагонзавод» закончил комплексную модернизацию партии танков Т-72Б до версии Т-72Б3М и отправил боевые машины в распоряжение российского военного ведомства.

Работа была произведена специалистами предприятия в рамках выполнения государственного оборонного заказа на 2021 год, сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода».

«Машины прошли полный комплекс испытаний, приняты заказчиками в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и условиями контракта, готовы нести службу в рядах российской армии», — сказано в опубликованном релизе.

Ранее стало известно о поставках с «Уралвагонзавода» новых бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М, которые будут использоваться танковыми подразделениями ВС РФ.

Об акции протеста в центре украинский столицы с использованием надувных танков информировал телеканал «360».