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«Матрица: Воскрешение» заработала в два раза меньше «Зверопоя-2» в домашнем прокате

Общество
«Матрица: Воскрешение» заработала в два раза меньше «Зверопоя-2» в домашнем прокате
Кадр из фильма «Матрица 4»

Москва, 27 декабря. Фильм «Матрица: Воскрешение» провалился в первую неделю проката. В премьерные выходные картина Ланы Вачовски собрала 12 миллионов долларов в Северной Америке.

Продолжение культового фильма не смогло не только побороться за лидерство, но и занять второе место. Опередил новую «Матрицу» мультфильм «Зверопой-2», которому удалось собрать почти в два раза больше — 23,7 миллиона рублей. Лидером проката по-прежнему является «Человек-паук: Нет пути домой».

«Матрица: Воскрешение» вышла в мировой прокат 16 декабря. Новая картина вызвала преимущественно негативную реакцию среди фанатов. По мнению поклонников, у сестер Вачовски уже пропал запал: раньше они создавали шедевры, а сейчас ленты оставляют желать лучшего.

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