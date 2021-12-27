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«Бэтмен» с Паттинсоном выйдет на HBO Max 19 апреля

Общество
«Бэтмен» с Паттинсоном выйдет на HBO Max 19 апреля
Кадр из фильма «Бэтмен»

Лос-Анджелес, 27 декабря. Новый фильм «Бэтмен», в котором главную роль сыграл Роберт Паттинсон, выйдет на стриминговом сервисе HBO Max во второй половине апреля. Дату сетевой премьеры назвал генеральный директор Warner Media Джейсон Килар.

Премьера новой ленты о человеке-летучей мыши в кинотеатрах намечена на 3 марта 2022 года. На стриминге же фильм с Паттинсоном будет доступен уже через 1,5 месяца после этой даты, а именно 19 апреля, пишет ScreenRant. Килар обратил внимание, что это огромное изменение, если сравнивать с 2016–2018 годами.

«Подумайте о времени, когда фильмы появлялись на HBO через восемь–девять месяцев после театральной премьеры. «Бэтмен» появится на 46-й день», — подчеркнул глава Warner Media.

Напомним, режиссером нового «Бэтмена» выступил Мэтт Ривз. Помимо Паттинсона, в ленте снялись Пол Дано, Зои Кравиц, Джеффри Райт, Энди Серкис, Колин Фаррелл и другие актеры. Кроме того, в съемках принял участие Майкл Китон.

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фильм бэтмен HBO Max
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