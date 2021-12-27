Абрамченко отвергла возможность резкого роста продуктовых цен

Москва, 27 декабря. Стоимость продуктов питания в России не будет резко расти. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова вице-премьера России Виктории Абрамченко.

Изменения в стоимости продуктов не будут резкими, несмотря на сложный для сельского хозяйства год, полагает она.

«Урожай по многим культурам собран хороший. Нехватка была по картофелю. Поэтому были предприняты дополнительные мер», — сказала чиновник.

Абрамченко отметила, что для стабилизации рынка правительство проанализировало всю цепочку производства от поля до прилавка.