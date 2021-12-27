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Замглавы МИД Рябков заявил, что Вашингтон услышал предложения РФ по гарантиям безопасности

Политика
Замглавы МИД Рябков заявил, что Вашингтон услышал предложения РФ по гарантиям безопасности
pixabay.com  /  kazac-maksim

Москва, 27 декабря. Предложения России по гарантиям безопасности услышали все. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам российского дипломата, инициативы Москвы услышали и в Вашингтоне, и в Киеве, и в столицах стран НАТО.

Сергей Рябков подчеркнул, что российская сторона выступает против эскалации, однако мириться с действиями НАТО Москва не станет.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко до этого заявлял, что Москва рассчитывает на обсуждение гарантий безопасности в рамках Совета Россия — НАТО. По его словам, перед обсуждениями необходимо рассмотреть множество вопросов, в том числе и состав российской делегации.

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сша рябков мид
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