Замглавы МИД Рябков заявил, что Вашингтон услышал предложения РФ по гарантиям безопасности

Москва, 27 декабря. Предложения России по гарантиям безопасности услышали все. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам российского дипломата, инициативы Москвы услышали и в Вашингтоне, и в Киеве, и в столицах стран НАТО.

Сергей Рябков подчеркнул, что российская сторона выступает против эскалации, однако мириться с действиями НАТО Москва не станет.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко до этого заявлял, что Москва рассчитывает на обсуждение гарантий безопасности в рамках Совета Россия — НАТО. По его словам, перед обсуждениями необходимо рассмотреть множество вопросов, в том числе и состав российской делегации.