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МИД Южной Кореи выразил надежду на улучшение отношений с КНДР в начале 2022 года

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 11:20
Политика
МИД Южной Кореи выразил надежду на улучшение отношений с КНДР в начале 2022 года
pixabay.com  /  viarami

Сеул, 27 декабря. Северная и Южная Корея должны изыскать возможности для улучшения двустороннего диалога и восстановления отношений стран. Об этом заявила официальный представитель южнокорейского МИД Ли Чжон Чжу.

По словам сеульского дипломата, до конца года в Пхеньяне должна пройти традиционная встреча центрального комитета правящей Трудовой партии КНДР (РПК). По мнению Ли Чжон Чжу, от заявлений, произнесенных на этом мероприятии, будет в значительной степени зависеть развитие диалога Северной и Южной Кореи в наступающем 2022 году.

«Мы надеемся, что Северная Корея начнет новый год, открыв дверь для диалога с международным сообществом, и сделает шаг вперед для взаимодействия и сотрудничества», — отметила официальный представитель МИД Южной Кореи.

Ранее власти КНДР резко раскритиковали близкого союзника Южной Кореи — США. Как подчеркнули в Пхеньяне, официальный Вашингтон намеренно дестабилизирует обстановку во всем мире, создавая конфликтные ситуации. Со своей стороны официальный Вашингтон сохраняет, как сообщает НСН, Северную Корею в списке государств, спонсирующих терроризм.

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Все новости / Политика / МИД Южной Кореи выразил надежду на улучшение отношений с КНДР в начале 2022 года
кндр северная корея южная корея мид кореи
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