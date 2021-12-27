МИД: Россия продолжит оказывать помощь малийским партнерам в военно-технической сфере

Бамако, 27 декабря. Власти Мали могут заключать взаимодействовать с любыми партнерами для борьбы с радикальными исламистами. Такое мнение высказал директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

По его словам, постепенное сокращение военного контингента, действующего в рамках французской операции «Бархан» может спровоцировать всплеск террористической активности в регионе. При этом государства Черного континента, по мнению дипломата, вряд ли обладают достаточным оборонным потенциалом для ликвидации угрозы.

«В этих условиях Мали, равно как и другие государства Сахаро-Сахеля, имеет полное право сотрудничать с любыми другими партнерами для борьбы с экстремистами. Попытки повлиять на решение суверенного государства через неприкрытый шантаж и угрозы — проявление неоколониализма в чистом виде», — заявил Ильичев.

По его мнению, борьба с международным терроризмом на материке является общей задачей для всех внерегиональных игроков.

«В данном контексте отвлеченные рассуждения о традиционных сферах влияния отдельных государств выглядят просто неуместно», — добавил представитель МИД РФ.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, во время выступления на полях 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров сообщил, что Мали — суверенное государство, которое имеет право самостоятельно вести взаимовыгодное сотрудничество с кем угодно:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

Стремление Бамако выстроить сотрудничество с Москвой возникло после того, как Париж заявил о необходимости вывода воинского континента, который так и не смог ликвидировать террористическую угрозу. При этом французских военных и миротворцев ООН обвиняют в сделках с боевиками и налаживании путей наркотрафика.

Правительство Мали, так и не дождавшись помощи от бывшей метрополии решило обратиться за поддержкой к Российской Федерации, которая начала оказать содействие в поставках оружия, гуманитарной помощи и с обучением местных офицеров.

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После этого армия африканской страны (FAMА) получила от Москвы партию из четырех военно-транспортных вертолетов Ми-171, которые будут использоваться для нанесения ударов по позициям радикальных исламистов.

Накануне правительство Мали выпустило заявление, в котором опровергло присутствие в стране «ЧВК Вагнера». В соответствие с ним, Бамако официально привлекает военно-техническую и гуманитарную помощь из России, в том числе, инструкторов, обучающих местную армию.