Новогодняя иллюминация озарила городской парк в Краснодаре

Зона отдыха, которую местные жители называют «Парком Галицкого» — изюминка Краснодара и излюбленное место для прогулок горожан. В преддверии зимних праздников достопримечательность озарили десятки тысяч ярких лампочек.

Посетителей парка ждут световые инсталляции в виде удивительных цветов и сказочных птиц. Украшенные огнями туристические дорожки отправляют гуляющих из одной локации в другую, будто листая перед ними книгу с разными удивительными историями.

Отдельного внимания заслуживает украшение в сердце парка — центральный водоем. Прогуливаясь среди электрического шалфея и россыпи фиолетовых ламп, горожане обязательно стараются посетить и еще одну достопримечательность — фонтан-водопад. Ангелы с трубами, императорские пингвины и другие фантастические новогодние украшения будут радовать гостей парка до конца новогодних праздников.