Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 12:27
12:26
Происшествия
Пожарные спасли пятерых человек из горящей квартиры в Калининграде
12:24
Происшествия
Квартиру петербуржцев на Маршала Говорова залило после тушения пожара этажом выше
12:23
Происшествия
Водитель легковушки получил переломы после лобового столкновения с маршруткой в Ольгино
12:23
Общество
Петербург удерживает второе место в России по количеству пациентов с коронавирусом
12:22
Экономика
Окончание моратория на проверки бизнеса грозит уничтожением вина на 15 млрд рублей
12:21
Общество
Рома Желудь утверждает, что не знал о нелегальности вечеринки в Ростове-на-Дону
12:19
Происшествия
Пермский суд приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство беременной жены
12:18
Общество
Отцы-монстры: из-за чего происходят самые жестокие расправы над женами и детьми
12:10
Происшествия
Детей эвакуировали из горящего детского сада в подмосковном Раменском
12:05
Происшествия
Очевидцы сообщили о мощном пожаре в здании общежития МАДИ в Москве
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Не смотрите наверх» с Ди Каприо стал лидером рейтинга популярных фильмов на Netflix

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 11:06
Общество
«Не смотрите наверх» с Ди Каприо стал лидером рейтинга популярных фильмов на Netflix
Кадр из фильма «Не смотрите наверх»

Москва, 27 декабря. Комедия «Не смотрите наверх», главные роли в которой исполнили Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, возглавила российский топ-10 самых просматриваемых фильмов на стриминговой платформе Netflix.

По сюжету астрономы Рэндалл Минди и Кейт Дибиаски обнаруживают, что к Земле движется огромная комета. Столкновение с планетой может привести к серьезным последствиям — исчезновению всего живого. Астрономы в надежде спасти мир отправляются к президенту, но главе государства нет дела до угрозы. И тогда герои пытаются добиться огласки, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Режиссер Адам МакКей пригласил в проект многих звезд Голливуда. Картина может похвастаться кастом-мечты, поскольку в ней сыграли Ди Каприо, Лоуренс, Джона Хилл, Мэрил Стрип, Кейт Бланшет, Тимоти Шаламе.

Также в тройку лидеров попали мультфильм «Дорога домой» и драматический фильм с Сандрой Буллок «Непрощенная». В десятке также оказались «Красное уведомление», «1000 миль от Рождества», «Мальчик по имени Рождество», «Охота», «Рождественские хроники», «Отпуск по обмену» и «Клаус».

Стриминговая платформа Netflix получила больше всех номинаций на кинопремию «Золотой глобус», которая состоится 9 января 2022 года. Проекты сервиса стали, в частности, претендентами в категориях «Лучший драматический фильм» и «Лучший драматический сериал».

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Не смотрите наверх» с Ди Каприо стал лидером рейтинга популярных фильмов на Netflix
кино netflix не смотри наверх
Комментировать