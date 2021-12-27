«Не смотрите наверх» с Ди Каприо стал лидером рейтинга популярных фильмов на Netflix

Москва, 27 декабря. Комедия «Не смотрите наверх», главные роли в которой исполнили Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, возглавила российский топ-10 самых просматриваемых фильмов на стриминговой платформе Netflix.

По сюжету астрономы Рэндалл Минди и Кейт Дибиаски обнаруживают, что к Земле движется огромная комета. Столкновение с планетой может привести к серьезным последствиям — исчезновению всего живого. Астрономы в надежде спасти мир отправляются к президенту, но главе государства нет дела до угрозы. И тогда герои пытаются добиться огласки, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Режиссер Адам МакКей пригласил в проект многих звезд Голливуда. Картина может похвастаться кастом-мечты, поскольку в ней сыграли Ди Каприо, Лоуренс, Джона Хилл, Мэрил Стрип, Кейт Бланшет, Тимоти Шаламе.

Также в тройку лидеров попали мультфильм «Дорога домой» и драматический фильм с Сандрой Буллок «Непрощенная». В десятке также оказались «Красное уведомление», «1000 миль от Рождества», «Мальчик по имени Рождество», «Охота», «Рождественские хроники», «Отпуск по обмену» и «Клаус».

Стриминговая платформа Netflix получила больше всех номинаций на кинопремию «Золотой глобус», которая состоится 9 января 2022 года. Проекты сервиса стали, в частности, претендентами в категориях «Лучший драматический фильм» и «Лучший драматический сериал».