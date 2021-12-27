Отцы-монстры: из-за чего происходят самые жестокие расправы над женами и детьми

Жестокое убийство двоих детей и их матери в Канске шокировало российскую общественность. В совершении преступления подозревают супруга женщины. Эту информацию сейчас проверяет следствие. По всей видимости, после расправы над семьей мужчина свел счеты с жизнью. Тела убитых обнаружила соседка.

К сожалению, подобные трагедии, где мужчина жестоко расправлялся со своей семьей, случались и ранее. Подробнее об этих случаях — в материале ФАН.

Нижегородский монстр

В июле 2015 года Олег Белов убил всю свою семью — шестерых детей, беременную жену и мать. Сначала соседи и теща мужчины начали искать пропавших женщину и детей. В итоге их тела обнаружили полицейские, взломавшие дверь квартиры, где проживали Беловы. Чтобы найти подозреваемого в этом жестоком преступлении главу семьи, сотрудники МВД приехали к матери Белова во Владимирскую область. Там было обнаружено тело пожилой женщины со множественными ножевыми ранениями. Задержать преступника удалось на садовом участке тещи. Ей, можно сказать, повезло — она разминулась с Беловым, поскольку в это время была в Нижнем Новгороде, куда уехала искать свою дочь.

Как впоследствии установил суд, мужчина убил жену из-за личной неприязни, а детей, по его собственному признанию, из сострадания: монстр не хотел, чтобы они попали в детдом. Мать стала жертвой убийцы якобы также из сострадания. Преступник был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Кровавый отчим

В ночь с понедельника на вторник 3 декабря 2019 года кровавая драма развернулась в небольшом городке Менделеевск Республики Татарстан. В квартире на Юбилейной улице дважды судимый 41-летний Айнур Харисов зарезал бывшую супругу, 19-летнего пасынка и своего двухлетнего ребенка. Еще одному ребенку удалось сбежать от убийцы через окно.

Супруги были в разводе, но Харисов часто приходил повидаться с детьми. В тот вечер что-то пошло не так. Как позже установило следствие, Харисов был пьян, поводом для расправы стала ревность. Первой жертвой стала бывшая супруга, ей убийца нанес около 25 ударов ножом, но еще больше досталось двухгодовалому сыну, который спал рядом с матерью. На его теле впоследствии насчитали 34 ножевых ранения. Пасынок, вышедший из своей комнаты на шум, несмотря на физическое превосходство, тоже стал жертвой разъяренного вооруженного изверга. И лишь среднему 12-летнему пасынку удалось выжить. Убийца подумал, что его жертва уже мертва, а мальчик, улучив момент, выбрался из квартиры через окно и добежал до ближайшего магазина, откуда уже были вызваны скорая и полиция.

Впоследствии на суде Айнур Харисов признал вину, его приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

Голоса в голове

В июне этого года в Омской области отец четырех детей напал на жену и 15-летнюю падчерицу. После мужчина попытался покончить с собой. Медикам удалось спасти супругов, но ребенок погиб. По признанию самого обвиняемого, придя с работы домой, он никак не мог сосредоточиться. Голоса в его голове настойчиво говорили ему убить себя, но мужчине удалось побороть этот призыв. Потом те же голоса приказали убить супругу и падчерицу. Омич напал с ножом на жену и нанес ей удары в шею. Следующей его жертвой стала падчерица. А после тем же самым ножом мужчина пытался покончить с собой. Как он впоследствии рассказал следователям, нож оказался тупым и ему пришлось взять другой. Выйдя во двор, он нанес им себе несколько ударов. Остальных детей от кровавой расправы спасло то, что их не было дома: мальчик 13 лет ушел на рыбалку, а его 6-летняя сестра и 4-летний брат катались по поселку на велосипедах.

По информации областного СУ СК, мужчина дважды кодировался от алкогольной зависимости. Его третий срыв обернулся настоящей катастрофой для всей семьи.

На 24 декабря расследование уголовного дела завершено. Материалы отправлены в прокуратуру, а после их направят в суд. Обвинение предъявлено по двум статьям — «Убийство» и «Покушение на убийство».