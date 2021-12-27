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Лесопромышленные компании призвали Правительство РФ отложить внедрение ЛесЕГАИС

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 11:00
Экономика
Лесопромышленные компании призвали Правительство РФ отложить внедрение ЛесЕГАИС
pixabay.com

Москва, 27 декабря. Лесопромышленные организации России обратились к властям с просьбой перенести введение системы учета продукции на шесть месяцев из-за неготовности модернизированной ЛесЕГАИС. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Программу должны запустить в эксплуатацию с 1 января, но в нынешнем ее состоянии это грозит проблемой для всей отрасли, заявили ее участники. Они обратились к Правительству РФ с просьбой отложить внедрение ЛесЕГАИС минимум на полгода. Заместитель председателя Архангельской областной думы Александр Дятлов заметил, что в указанный срок создатели системы должны исправить недостатки, а компании — подготовиться к работе с программой.

«Мы не против контроля и учета леса, но презентуйте систему нормально, проведите обучение. Причем это касается не только лесников, но и контролирующих органов, например ГИБДД и Федеральной таможенной службы», — пояснил он.

Представители Минприроды признают, что система нуждается в донастройке, но пока не планируют сдвигать сроки начала ее работы.

Инициатива предполагает, что все сделки по древесине должны проходить только в электронном виде, а данные по дереву будут собираться в специальных электронных документах.

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Все новости / Экономика / Лесопромышленные компании призвали Правительство РФ отложить внедрение ЛесЕГАИС
минприроды лес древесина ЛесЕГАИС лесная отрасль
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