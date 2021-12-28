Публицист Анпилогов: агенты влияния США продолжают уничтожать энергетику Германии

Согласно заявлению федерального министра окружающей среды Штеффи Лемке, немецкое правительство не отказывается от «плана консенсуса 2011 года», согласно которому три из шести оставшихся в эксплуатации реакторов АЭС Германии будут выведены из эксплуатации до конца 2021 года.

Таким образом, уже в ближайшую неделю энергетика Германии может потерять около 4,2 ГВт мощности, что, по мнению многих экспертов, вызовет взрывной рост стоимости электроэнергии и повлечет за собой опасность веерных отключений. Почему же ФРГ столь настойчиво уничтожает свою собственную энергетику?

Вопрос идеологии

«В конце 2022 года с ядерной энергетикой в Германии будет покончено, последний реактор в нашей стране будет отключен от сети, поскольку решение об отказе от ядерной энергии было принято в 2011 году», — заявила министр окружающей среды Штеффи Лемке, представляющая партию «Зеленых» в новом правительстве.

По словам Штеффи Лемке, о затягивании окончательного решения энергетического вопроса не может быть и речи.

«В то время как Германия взяла курс в сторону возобновляемых источников энергии ветра, воды и солнца, некоторые европейские страны идут совершенно другим путем. Строятся даже новые ядерные реакторы», — прокомментировала ситуацию Лемке. — Ядерная энергия не является устойчивой. Технология, не имеющая решения для удаления токсичных отходов, не может быть устойчивой».

Global Look Press / Kay Nietfeld

Позиция «Зеленых», с которой они пришли в новое правительство, состоит в ускоренном уничтожении в стране атомной и угольной генерации. Как подчеркнула Лемке, отказ от атомной энергетики делает страну более безопасной и является «большим успехом для защиты людей и окружающей среды». Отвечая же на вопрос, что делать с уже произошедшим ростом тарифов на электроэнергию, которые выросли за прошедшие полгода в 2-3 раза, министр заявила:

«Опасения по поводу отключений или «брешей» в обеспечении электричеством были уже десять лет назад, когда было принято решение об отказе от атомной энергии».

По ее словам, эти опасения не подтвердились — все произошло как раз наоборот. Завершая свое выступление, Лемке заявила, что отказ от использования АЭС идет по плану, а ускоренный отказ от использования угля также не подлежит пересмотру.

Что закрывают

До конца 2021 года в Германии закроют три ядерных реактора из оставшихся в эксплуатации шести. Речь идет о блоке №1 АЭС Брокдорф, блоке АЭС Гронде и блоке №3 АЭС Гундремминген. Эти три блока несли в объединенной энергосистеме Германии нагрузку в 4,2 ГВт мощности, а уровень их использования стабильно превышал 90%. Это обычная роль АЭС в любой энергосистеме: они отвечают за базовую, неснижаемую генерацию.

Global Look Press / Marijan Murat

На первый взгляд потеря трех блоков АЭС общей мощностью в 4,2 ГВт для энергосистемы Германии выглядит несущественной: в стране общая установленная генерирующая мощность в 2020 году составляла 234 ГВт, а закрываемые АЭС занимали в ней чуть меньше 2%.

Однако в цифре 234 ГВт есть определенное лукавство: в ней «сидит» около 62 ГВт ветряной и почти 50 ГВт солнечной генерации. Таким образом, уже около половины из общей установленной мощности электростанций Германии составляют достаточно ненадежные источники, которые крайне плохо зарекомендовали себя в последние полгода. Следует напомнить, именно кризис в производстве электроэнергии на ветряках и солнечных батареях послужил одной из главных причин взрывного роста стоимости природного газа и тарифов на электроэнергию.

Если убрать из баланса генерации непостоянные зеленые источники энергии, то окажется, что энергетика Германии теряет уже вдвое больше — около 4% от гарантированной постоянной мощности. Такая потеря выглядит уже гораздо более болезненной. Кроме того, оставшиеся три энергоблока АЭС будут выведены из эксплуатации уже в следующем году, что добавит к потерям еще 4,3 ГВт, а общее сокращение постоянной генерации в Германии достигнет уже 8%.

Global Look Press / Herbert Kehrer

Наконец, наиболее существенными выглядят потери в себестоимости — немецкие АЭС отвечали за производство самой дешевой электроэнергии в стране, обеспечивая ее себестоимость в 2-3 раза ниже, чем у ТЭС на угле или газе, и в 3-5 раз ниже, чем у ветряков и солнечных батарей. Теперь эту электроэнергию потребители будут вынужденно закупать по гораздо более высоким расценкам.

Если же добавить к потерям генерации на АЭС еще и планы ускоренного уничтожения дешевой угольной генерации, на которую сейчас приходится около 50 ГВт установленной мощности и которую в Германии собираются закрыть уже к 2030 году, то ситуация становится просто катастрофической.

Последствия

Одиннадцать европейских промышленных ассоциаций, являющихся «высокоинтенсивными потребителями электроэнергии», уже опубликовали свой ответ на планы немецкого правительства. Металлурги, химики, производители цемента и удобрений — все эти промышленники на прошлой неделе заявили, что текущие цены на электроэнергию уже являются неподъемными для европейской промышленности. Причем такая ситуация сложилась еще до момента вывода из эксплуатации немецких АЭС, а после их остановки только усугубится.

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В своем обращении владельцы предприятий просят чиновников ЕС обуздать спекулянтов на рынке электроэнергии, пересмотреть «зеленые» планы и ввести программы помощи для промышленности, поскольку масса производств оказалась под угрозой банкротства и полного закрытия. Причем «процесс уже пошел»: в Германии на прошлой неделе уже действительно остановлены ряд алюминиевых заводов и производство удобрений на нескольких предприятиях.

Стоит сказать, при этом «антиядерные» действия немецких «Зеленых» все больше напоминают вредительство и работу на внешние силы, в том числе в США: оставаясь крайне непримиримыми в вопросе АЭС, «Зеленые» после прихода в правительство тут же забыли о другом своем «антиядерном» обещании. А именно о выводе с территории Германии ядерного арсенала США, включающего более сотни ядерных бомб В61. Более того, глава «Зеленых» Анналена Бербок даже заявила, что требование вывода арсенала «было преждевременным», а Германии, наоборот, надо сосредоточиться на разработке собственных носителей ядерного оружия.

Так что банкротство немецкого бизнеса из-за неподъемных тарифов на электроэнергию вполне укладывается в такую картинку работы на внешние силы. Ведь где уж, как не за океаном, выиграют от того, что их главные экономические конкуренты попадут в полосу неразрешимых и практически смертельных противоречий.