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Дочь Виктории Бони дала совет пережившим расставание женщинам

Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони дала совет пережившим расставание женщинам
instagram.com  /  @victoriabonya

Москва, 27 декабря. Популярная телеведущая Виктория Боня задала девятилетней дочери взрослый вопрос об отношениях. Ребенок порассуждала, как пережить предательство любимого мужчины.

Бывшая звезда скандального реалити «Дом-2» рассказала дочери историю, похожую на ту, что произошла с футболистом Павлом Мамаевым и его экс-женой Аланой. Мужчина подарил новой пассии Надежде Санько кольцо, и та похвасталась им в соцсети.

Девочка, выслушав внимательно историю, дала совет женщинам, которые не могут отпустить бывших возлюбленных. Она рекомендует переживания за прошлое заменить раздумьями о будущем.

«Надо найти себе другого. И потом, когда нашла кого-то, пойти, увидеть этого чувака и сделать так, чтобы он ревновал. Потом, чтобы он за тобой шел и ему было стыдно», — продолжила девочка.

Павел и Алана Мамаевы были вместе с 2013-го. Весной этого года экс-возлюбленная обвинила футболиста в измене и подала на развод. Через несколько месяцев стали появляться совместные кадры игрока с Надеждой Санько, которая, как выяснилось позднее, помолвлена с Мамаевым. Блогер Лена Миро назвала новость о помолвке «коварным планом».

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совет отношения боня
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