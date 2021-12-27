Дочь Виктории Бони дала совет пережившим расставание женщинам

Москва, 27 декабря. Популярная телеведущая Виктория Боня задала девятилетней дочери взрослый вопрос об отношениях. Ребенок порассуждала, как пережить предательство любимого мужчины.

Бывшая звезда скандального реалити «Дом-2» рассказала дочери историю, похожую на ту, что произошла с футболистом Павлом Мамаевым и его экс-женой Аланой. Мужчина подарил новой пассии Надежде Санько кольцо, и та похвасталась им в соцсети.

Девочка, выслушав внимательно историю, дала совет женщинам, которые не могут отпустить бывших возлюбленных. Она рекомендует переживания за прошлое заменить раздумьями о будущем.

«Надо найти себе другого. И потом, когда нашла кого-то, пойти, увидеть этого чувака и сделать так, чтобы он ревновал. Потом, чтобы он за тобой шел и ему было стыдно», — продолжила девочка.

Павел и Алана Мамаевы были вместе с 2013-го. Весной этого года экс-возлюбленная обвинила футболиста в измене и подала на развод. Через несколько месяцев стали появляться совместные кадры игрока с Надеждой Санько, которая, как выяснилось позднее, помолвлена с Мамаевым. Блогер Лена Миро назвала новость о помолвке «коварным планом».