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Генерал армии Салюков: ВС РФ примут участие в шести учениях за рубежом в 2022 году

Армия
Генерал армии Салюков: ВС РФ примут участие в шести учениях за рубежом в 2022 году
Prt Scr youtube.com  /  Телеканал ЗВЕЗДА

Москва, 27 декабря. Вооруженные силы России расширяют зоны проведения военных маневров до территорий Юго-Восточной Азии и Северной Африки, а в 2022 году они примут участие в шести международных учениях за рубежом, рассказал главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков.

Он отметил, что на следующий год запланировано десять совместных международных оперативно-тактических учений с войсками девяти иностранных государств. Речь идет о Монголии, Египте, Индии, Пакистане, Лаосе, Шри-Ланки, Киргизии, Таджикистане и Алжире, передает «Красная Звезда».

«На территории иностранных государств — шесть учений: российско-алжирские учения, российско-ланкийские учения, российско-лаосские учения "Ларос-2022", российско-пакистанские учения "Дружба-2022", учения с подразделениями КСБР ОДКБ "Рубеж-2022", учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство — 2022», — уточнил главком Сухопутных войск РФ.

По словам генерала армии Салюкова, в последние годы масштаб совместных учений ВС РФ с зарубежными коллегами постепенно расширяется. Так, теперь маневры проводятся не только в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но и с военными из стран Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

Масштабные учения российских десантников недавно состоялись в Крыму и Краснодарском крае. В ходе тренировки военнослужащие отработали десантно-штурмовые приемы на вертолетах для блокирования захваченного района, пишет телеканал «360».

Ранее сообщалось, что разведчики 150-й мотострелковой дивизии ЮВО провели учебные маневры с боевыми стрельбами на полигоне Кадамовский в Ростовской области.

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Все новости / Армия / Генерал армии Салюков: ВС РФ примут участие в шести учениях за рубежом в 2022 году
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