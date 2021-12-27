Пользователи массово жалуются на сбои в работе «Билайна» и «ВКонтакте»

Москва, 27 декабря. Неполадки зафиксированы в работе «Билайна» и социальной сети «ВКонтакте». Об этом свидетельствуют данный сайта Downdetector.

Пользователи «Билайна» сообщают об отсутствии сигнала и сбоях в работе мобильного интернета. Больше всего жалоб поступает из Москвы, Челябинска, Самары, Краснодара, Казани и Оренбурга. Во «ВКонтакте» наблюдаются проблемы с веб-сайтом, приложением и выгрузкой данных, указано на портале Downdetector.

Сбои во «ВКонтакте» уже были зарегистрированы 22 декабря. Больше всего жалоб зафиксировали в Москве и Петербурге. Также о проблемах сообщили пользователи из других городов России и соседних стран, включая Белоруссию и Украину.