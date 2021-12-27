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Пользователи массово жалуются на сбои в работе «Билайна» и «ВКонтакте»

Общество
Пользователи массово жалуются на сбои в работе «Билайна» и «ВКонтакте»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 27 декабря. Неполадки зафиксированы в работе «Билайна» и социальной сети «ВКонтакте». Об этом свидетельствуют данный сайта Downdetector.

Пользователи «Билайна» сообщают об отсутствии сигнала и сбоях в работе мобильного интернета. Больше всего жалоб поступает из Москвы, Челябинска, Самары, Краснодара, Казани и Оренбурга. Во «ВКонтакте» наблюдаются проблемы с веб-сайтом, приложением и выгрузкой данных, указано на портале Downdetector.

Сбои во «ВКонтакте» уже были зарегистрированы 22 декабря. Больше всего жалоб зафиксировали в Москве и Петербурге. Также о проблемах сообщили пользователи из других городов России и соседних стран, включая Белоруссию и Украину.

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