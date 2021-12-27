Направляющегося в Грузию абаканца заставили оплатить долги на границе

Абакан, 27 декабря. Врио начальника отдела исполнительных производств Хакасии Елена Солдатова прокомментировала, почему абаканца не хотели выпускать за границу.

По словам Солдатовой, жителю Абакана, имеющему долги, пришлось задержаться на пограничном контроле при попытке выехать в Грузию. Абаканец смог пересечь госграницу только после полного погашения задолженности перед региональным бюджетом. Для этого ему пришлось переводить средства в другом регионе, прибегнув к консультационной помощи судебных приставов Хакасии, сообщает «Хакасия».

Как напомнила Солдатова, право выезда за пределы страны ограничивается уже при наличии не оплаченного в течение двух месяцев долга в размере 10 тысяч рублей. При задолженности в 30 тысяч рублей граница закрывается, если ее срок составляет месяц. По причине наличия долгов зарубежные поездки и путешествия оказались под запретом для почти 60 тысяч жителей Хакасии.

Ранее ФАН сообщал о том, что по состоянию на конец ноября 2021 года примерно восемь миллионов жителей России могут столкнуться с проблемами при выезде за границу из-за задолженностей. Речь идет о гражданах, у которых задолженность составляет не менее 30 тысяч рублей.