Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 12:27
12:26
Происшествия
Пожарные спасли пятерых человек из горящей квартиры в Калининграде
12:24
Происшествия
Квартиру петербуржцев на Маршала Говорова залило после тушения пожара этажом выше
12:23
Происшествия
Водитель легковушки получил переломы после лобового столкновения с маршруткой в Ольгино
12:23
Общество
Петербург удерживает второе место в России по количеству пациентов с коронавирусом
12:22
Экономика
Окончание моратория на проверки бизнеса грозит уничтожением вина на 15 млрд рублей
12:21
Общество
Рома Желудь утверждает, что не знал о нелегальности вечеринки в Ростове-на-Дону
12:19
Происшествия
Пермский суд приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство беременной жены
12:18
Общество
Отцы-монстры: из-за чего происходят самые жестокие расправы над женами и детьми
12:10
Происшествия
Детей эвакуировали из горящего детского сада в подмосковном Раменском
12:05
Происшествия
Очевидцы сообщили о мощном пожаре в здании общежития МАДИ в Москве
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Направляющегося в Грузию абаканца заставили оплатить долги на границе
Общество
Направляющегося в Грузию абаканца заставили оплатить долги на границе
wm.strazgraniczna.pl  /  Пресс-служба Варминьско-Мазурского пограничного управления

Абакан, 27 декабря. Врио начальника отдела исполнительных производств Хакасии Елена Солдатова прокомментировала, почему абаканца не хотели выпускать за границу.

По словам Солдатовой, жителю Абакана, имеющему долги, пришлось задержаться на пограничном контроле при попытке выехать в Грузию. Абаканец смог пересечь госграницу только после полного погашения задолженности перед региональным бюджетом. Для этого ему пришлось переводить средства в другом регионе, прибегнув к консультационной помощи судебных приставов Хакасии, сообщает «Хакасия».

Как напомнила Солдатова, право выезда за пределы страны ограничивается уже при наличии не оплаченного в течение двух месяцев долга в размере 10 тысяч рублей. При задолженности в 30 тысяч рублей граница закрывается, если ее срок составляет месяц. По причине наличия долгов зарубежные поездки и путешествия оказались под запретом для почти 60 тысяч жителей Хакасии.

Ранее ФАН сообщал о том, что по состоянию на конец ноября 2021 года примерно восемь миллионов жителей России могут столкнуться с проблемами при выезде за границу из-за задолженностей. Речь идет о гражданах, у которых задолженность составляет не менее 30 тысяч рублей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Направляющегося в Грузию абаканца заставили оплатить долги на границе
граница задолженность контроль
Комментировать