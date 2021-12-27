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Певица Клава Кока намекнула на проблемы со здоровьем

Шоу-бизнес
Певица Клава Кока намекнула на проблемы со здоровьем
instagram.com  /  @klavacoca

Москва, 27 декабря. Певица Клавдия Высокова, более известная под псевдонимом Клава Кока, обеспокоила поклонников новыми кадрами. Знаменитость намекнула, что у нее возникли проблемы со здоровьем.

Исполнительница хита «Покинула чат» поделилась новыми публикациями в Instagram Stories. Сначала Кока показала фото, на котором за ее спиной виднеется медицинское оборудование, и предложила поклонникам угадать, где она находится. Кто-то из подписчиков предположил, что певица снова на капельницах, и оказался прав.

«Это power bank», — написала звезда поп-сцены, показав соответствующее фото.

Позднее артистка опубликовала небольшое видео, на котором предстала перед поклонниками в маске для ингаляций. Кока не объяснила, что именно заставило ее воспользоваться небулайзером.

«У меня свой вейп и свой вайб», — пошутила знаменитость.

Певица Клава Кока намекнула на проблемы со здоровьем
Prt Scr instagram.com / @klavacoca

Что касается капельниц, то эту процедуру певица демонстрирует подписчикам не в первый раз. Исполнительница объясняла, что прибегает к этому методу восстановления, когда не рассчитывает свои силы.

На минувших выходных Клава Кока выступила на празднике в честь шестилетия дочери телеведущей Ксении Бородиной. Девочка призналась, что приезд певицы на день рождения был ее мечтой.

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