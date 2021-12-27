ВСУ обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия село Веселое и город Горловка в ДНР

Донецк, 27 декабря. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение минувших суток два раза нарушили режим полного прекращения огня в Донбассе, обстреляв территорию ДНР.

Обстрелу ВСУ из гранатометов и стрелкового вооружения подверглись западные окраины города Горловка и село Веселое, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Общее количество примененных Вооруженными силами Украины боеприпасов — 19 единиц», — отмечается в опубликованном релизе.

Ранее аналитики китайского издания Sohu удивились «меткости» бойцов ВСУ при учебном использовании самонаводящихся ракетных комплексов Javelin. О планах минобороны Украины поставить на воинский учет сотни тысяч женщин информировал телеканал «360».