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Сенатор Косачев предупредил Киев об опасных последствиях спекуляций по Донбассу

Политика
Сенатор Косачев предупредил Киев об опасных последствиях спекуляций по Донбассу
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 27 декабря. Спекуляционные заявления Киева о «потерянном» Донбассе и «вторжении» России — это игра на грани фола, которая рискует обернуться реальным конфликтом. С таким предупреждением выступил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По мнению законодателя, постоянными вбросами о «российской угрозе» украинские власти стремятся подтолкнуть себя ближе к вступлению в НАТО. Официальный Киев стремится выставить себя жертвой, чтобы именно в таком качестве оказаться в составе Альянса и спровоцировать полномасштабный конфликт, отметил сенатор.

«Искусственное нагнетание страстей вокруг Донбасса под конец года, очевидно, имеет свое логическое объяснение, коль скоро мы в России знаем, что никаких оснований для "российской агрессии" нет"», — объяснил Константин Косачев.

Украинские власти активно нагнетают антироссийскую истерию, и с целью недопущения открытого конфликта и расширения НАТО на восток Москва выступила к коллективному Западу с предложениями по гарантиям безопасности. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия надеется решить эту проблему как можно скорее. По сообщениям НСН, первые контакты по линии Россия — НАТО начнутся уже в январе 2022 года.

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украина россия донбасс косачев нато совфед
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