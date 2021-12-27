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Астрологи назвали знаки зодиака, под которыми рождается больше всего миллионеров

Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, под которыми рождается больше всего миллионеров
freepik.com

Москва, 27 декабря. Некоторые знаки зодиака обладают способностью притягивать деньги, они чаще других становятся миллиардерами. Астрологи составили рейтинг созвездий по склонности к богатству.

Согласно статистике журнала Forbes, среди богачей больше всего людей, рожденных под знаком Девы. Представители этого знака преобладают среди долларовых миллиардеров, их 12% от общего числа списка Forbes. Девы невероятно трудолюбивы, коммуникабельны и харизматичны. Они умело пользуются социальным капиталом и не чураются привилегий, при этом много работают.

На втором месте списка Водолеи и Овны, у них по 8% от общего числа богачей. Водолеи — разносторонние личности, они дружелюбны и обладают широким кругозором. Представители этого знака свободолюбивы, предпочитают посвящать все свое время зарабатыванию денег. Овны достигают богатства упрямством. Зачастую в дело идут коварство и изворотливость. Прямолинейность и бестактность помогают Овнам добиваться финансового благополучия.

Астрологи назвали знаки зодиака, под которыми рождается больше всего миллионеров
ФБА «Экономика сегодня» /

Рыбы отличаются стойкостью к трудностям, представителей этого знака с большим состоянием много среди российских бизнесменов. Рыбы легко находят общий язык с партнерами, они немного авантюристы и хорошо умеют манипулировать людьми. Однако рожденные под этим знаком весьма справедливы, ради этого они могут поступиться интересами. Рыбы имеют склонность к экстрасенсорике, это помогает им разбогатеть в любых обстоятельствах.

Стрельцы умны, талантливы и в меру эгоистичны. Разбогатеть им помогает беспринципность и отсутствие ограничений. Однако они склонны к расточительству.

Козероги — карьеристы. Ради достижения цели готовы пожертвовать многим, могут идти по головам. Они идеалисты, от плана не отступают ни при каких обстоятельствах. Трудолюбие и тяга к свободе помогают Козерогам разбогатеть. Рейтинг опубликовало издание «Пятый канал».

Наступающий 2022 год будет феерически удачным для двух знаков зодиака, заявил украинский астролог Влад Росс. Самыми успешными в год Водяного Тигра будут Овен и Рыбы.

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астрология финансы деньги богатство
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