Министр обороны РФ и врио главы МЧС возложили цветы к памятнику спасателям в Москве

Москва, 27 декабря. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу и временно исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян возложили венки к памятнику спасателям и пожарным в Москве.

Шойгу и Чуприян почтили память сотрудников российского МЧС, погибших при исполнении служебного долга. Церемония состоялась на Кременчугской улице в сквере имени Дмитрия Михайлика.

Ранее российский министр обороны поздравил сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником. Сотрудники МЧС также получили поздравление от президента РФ Владимира Путина, об этом информировал телеканал «360».