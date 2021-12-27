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Министр обороны РФ и врио главы МЧС возложили цветы к памятнику спасателям в Москве

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 10:33
Армия
Министр обороны РФ и врио главы МЧС возложили цветы к памятнику спасателям в Москве
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 27 декабря. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу и временно исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян возложили венки к памятнику спасателям и пожарным в Москве.

Шойгу и Чуприян почтили память сотрудников российского МЧС, погибших при исполнении служебного долга. Церемония состоялась на Кременчугской улице в сквере имени Дмитрия Михайлика.

Ранее российский министр обороны поздравил сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником. Сотрудники МЧС также получили поздравление от президента РФ Владимира Путина, об этом информировал телеканал «360».

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Все новости / Армия / Министр обороны РФ и врио главы МЧС возложили цветы к памятнику спасателям в Москве
мчс шойгу чуприян день спасателя
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