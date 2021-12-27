Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 10:57
10:54
Происшествия
Пассажир ВАЗ погиб при столкновении автомобиля с деревом в Севастополе
10:51
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони дала совет пережившим расставание женщинам
10:51
Армия
Генерал армии Салюков: ВС РФ примут участие в шести учениях за рубежом в 2022 году
10:50
Общество
Омского предпринимателя будут судить за присвоение зарплаты своих сотрудников
10:47
Общество
Пользователи массово жалуются на сбои в работе «Билайна» и «ВКонтакте»
10:43
Общество
Более тысячи больных COVID-19 москвичей получили препарат на основе антител
10:42
Шоу-бизнес
Певица Клава Кока намекнула на проблемы со здоровьем
10:42
Армия
ВСУ обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия село Веселое и город Горловка в ДНР
10:41
Политика
Сенатор Косачев предупредил Киев об опасных последствиях спекуляций по Донбассу
10:39
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, под которыми рождается больше всего миллионеров
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Грушко рассчитывает на обсуждение гарантий безопасности в рамках Совета Россия — НАТО

Политика
Грушко рассчитывает на обсуждение гарантий безопасности в рамках Совета Россия — НАТО
wikipedia.org  /  The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / CC BY 4.0

Москва, 27 декабря. Москва исходит из того, что ее предложения по гарантиям безопасности станут главной темой Совета Россия — НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Александр Грушко.

Дипломат обратил внимание, что перед обсуждениями необходимо рассмотреть множество вопросов, в том числе и состав российской делегации.

«Как известно, в результате недружественных действий НАТО у нас нет не только посла, но и вообще ни одного аккредитованного при НАТО ни дипломата, ни военного представителя. Поэтому все эти вопросы рассматриваются», — приводит слова Грушко РИА Новости.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг ранее предложил организовать заседание в рамках Совета Россия — НАТО. Такая встреча может состояться 12 января 2022 года.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Грушко рассчитывает на обсуждение гарантий безопасности в рамках Совета Россия — НАТО
нато мид грушко
Комментировать