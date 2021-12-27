Грушко рассчитывает на обсуждение гарантий безопасности в рамках Совета Россия — НАТО

Москва, 27 декабря. Москва исходит из того, что ее предложения по гарантиям безопасности станут главной темой Совета Россия — НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Александр Грушко.

Дипломат обратил внимание, что перед обсуждениями необходимо рассмотреть множество вопросов, в том числе и состав российской делегации.

«Как известно, в результате недружественных действий НАТО у нас нет не только посла, но и вообще ни одного аккредитованного при НАТО ни дипломата, ни военного представителя. Поэтому все эти вопросы рассматриваются», — приводит слова Грушко РИА Новости.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг ранее предложил организовать заседание в рамках Совета Россия — НАТО. Такая встреча может состояться 12 января 2022 года.