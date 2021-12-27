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Украинский писатель Лесев признал три тактические победы Путина над Западом

Политика
Украинский писатель Лесев признал три тактические победы Путина над Западом
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 27 декабря. Российский президент Владимир Путин одержал три тактические победы над Западом. Об этом свидетельствуют его прошедшие переговоры с американским коллегой Джо Байденом, сообщил украинский писатель Игорь Лесев.

По словам эксперта, российская сторона зафиксировала три пункта, к которым Москва стремилась на протяжении многих лет.

«Во-первых, Россию давно уже не драконят темой Крыма. Звучит вроде бы «украинский вопрос», но Крыма в нем нет. А это значит, что Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским… Во-вторых, американцы уже не призывают «убраться России из Донецка и Луганска». Заметьте, риторика поменялась. Теперь России угрожают «адскими санкциями»… В-третьих, Путин добился публичной дискуссии по неприемлемости членства Украины в НАТО», — сказал писатель в интервью «Украине.ру».

Украинский писатель Лесев признал три тактические победы Путина над Западом
pixabay.com /

Игорь Лесев подчеркнул, что после переговоров президентов России и США был достигнут и промежуточный итог. В частности, это касается отмены санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», заключил эксперт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого сообщил, что Владимир Путин и Джо Байден наладили хороший диалог, передает телеканал «360».

Официальный представитель Кремля также считает лидеров России и США самыми опытными политиками во всем мире. По мнению Пескова, в список профессиональных политиков входит председатель КНР Си Цзиньпин.

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