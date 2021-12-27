Первая жена Телегина при поддержке Пелагеи отсудила у него алименты

Москва, 27 декабря. Певица Пелагея поддержала первую жену хоккеиста Ивана Телегина Евгению Ноур, которая потребовала алименты на ребенка. Размер выплат на ребенка установил суд.

Телегин с моделью прожил около трех лет. Пара распалась, когда девушка была на последних сроках беременности. Первый и последний раз хоккеист видел наследника, когда тот только родился. Периодически спортсмен присылал небольшие суммы на ребенка.

Когда Ноур потеряла работу, она решили подать на официальное установление отцовства, поскольку в свидетельстве о рождении стоял прочерк, а потом — на алименты.

«Требования истца удовлетворены частично, установлены выплаты в размере 1/6 из части заработка или иного дохода», — приводит «СтарХит» слова представителя пресс-службы Никулинского районного суда.

Ноур просила четверть, однако суд принял во внимание, что Телегин перечисляет деньги дочери от Пелагеи — Таисии. Не исключено, что алименты артистке тоже уменьшат. Впрочем, это ее не беспокоит. Певица поддерживает экс-жену хоккеиста.

«Пелагея считает, что в этой ситуации важно сделать все по закону, чтобы у меня была хоть какая-то стабильность. Несмотря на то, что доля на ее дочку в этом случае уменьшится, она поддерживает меня в этом, как мать», — указал Ноур в разговоре с журналистами.

В конце прошлого года Пелагея и Иван Телегин развелись. Весной бывшие супруги спустя несколько месяцев судебных баталий завершили раздел имущества.