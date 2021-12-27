Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 10:57
10:54
Происшествия
Пассажир ВАЗ погиб при столкновении автомобиля с деревом в Севастополе
10:51
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони дала совет пережившим расставание женщинам
10:51
Армия
Генерал армии Салюков: ВС РФ примут участие в шести учениях за рубежом в 2022 году
10:50
Общество
Омского предпринимателя будут судить за присвоение зарплаты своих сотрудников
10:47
Общество
Пользователи массово жалуются на сбои в работе «Билайна» и «ВКонтакте»
10:43
Общество
Более тысячи больных COVID-19 москвичей получили препарат на основе антител
10:42
Шоу-бизнес
Певица Клава Кока намекнула на проблемы со здоровьем
10:42
Армия
ВСУ обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия село Веселое и город Горловка в ДНР
10:41
Политика
Сенатор Косачев предупредил Киев об опасных последствиях спекуляций по Донбассу
10:39
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, под которыми рождается больше всего миллионеров
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Первая жена Телегина при поддержке Пелагеи отсудила у него алименты

Шоу-бизнес
Первая жена Телегина при поддержке Пелагеи отсудила у него алименты
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 27 декабря. Певица Пелагея поддержала первую жену хоккеиста Ивана Телегина Евгению Ноур, которая потребовала алименты на ребенка. Размер выплат на ребенка установил суд.

Телегин с моделью прожил около трех лет. Пара распалась, когда девушка была на последних сроках беременности. Первый и последний раз хоккеист видел наследника, когда тот только родился. Периодически спортсмен присылал небольшие суммы на ребенка.

Когда Ноур потеряла работу, она решили подать на официальное установление отцовства, поскольку в свидетельстве о рождении стоял прочерк, а потом — на алименты.

«Требования истца удовлетворены частично, установлены выплаты в размере 1/6 из части заработка или иного дохода», — приводит «СтарХит» слова представителя пресс-службы Никулинского районного суда.

Ноур просила четверть, однако суд принял во внимание, что Телегин перечисляет деньги дочери от Пелагеи — Таисии. Не исключено, что алименты артистке тоже уменьшат. Впрочем, это ее не беспокоит. Певица поддерживает экс-жену хоккеиста.

«Пелагея считает, что в этой ситуации важно сделать все по закону, чтобы у меня была хоть какая-то стабильность. Несмотря на то, что доля на ее дочку в этом случае уменьшится, она поддерживает меня в этом, как мать», — указал Ноур в разговоре с журналистами.

В конце прошлого года Пелагея и Иван Телегин развелись. Весной бывшие супруги спустя несколько месяцев судебных баталий завершили раздел имущества.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Первая жена Телегина при поддержке Пелагеи отсудила у него алименты
пелагея телегин алименты ноур
Комментировать