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МИД Германии рассчитывает на единство немецкого правительства в принятии важных решений

Политика
МИД Германии рассчитывает на единство немецкого правительства в принятии важных решений
pixabay.com  /  PD

Берлин, 27 декабря. Немецкое правительство будет выступать единым фронтом в сфере принятия важных внешнеполитических решений, несмотря на существующие разногласия между чиновниками. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью DPA.

По ее мнению, когда люди смотрят на вещи с разных сторон, то это придает преимущество в дипломатии. Что касается внешней политики, то ее важной чертой является поддержание постоянного диалога.

«Это относится как к внутренней, так и к внешней [политике]», — отметила министр.

Журналисты Das Erste до этого сообщили, что немецкое правительство приблизилось к расколу из-за «Северного потока — 2», передает телеканал «360».

Известный политолог из Германии Александр Рар ранее заявил, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц пытается исправить ошибки Анналены Бербок после ее визитов в страны Европы. По словам эксперта, лидер намерен пресечь формирование нового антироссийского фронта.

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мид правительство германия Бербок
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