Военкор Сладков размышляет о связи роста доверия россиян к армии с ощущением внешней угрозы

ФАН представляет очередную авторскую колонку военного корреспондента Александра Сладкова, посвященную близкой ему теме — российской армии. Напоминаем, данный материал является личным мнением автора, которое может не совпадать с позицией редакции.

Внешняя угроза и рост доверия к российской армии. Колонка Александра Сладкова

Как обстоят дела с доверием нашего народа к российской армии, я услышал лично от генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова. Он рассказал мне, что по этой теме были опрошены 1600 граждан страны из 80 населенных пунктов. По данным ВЦИОМ, последние пять лет именно российская армия прочно удерживает за собой первенство среди всех государственных ведомств по доверию населения РФ. Доверяют своей армии 71% граждан России — таковы данные опроса в 2021 году. Отрицательно на этот вопрос ответили всего 28,6% опрошенных.

При этом, напомню, в 2015 году о происходящем в армии были хорошо осведомлены 50% населения, в 2019-м — лишь 36%, в 2021-м — 42%, 36% заявили о низкой осведомленности.

Высоко оценивают боевое состояние российской армии 57% населения, 22% оценивают этот показатель средне, всего 5% респондентов считают, что боеспособность нашей армии низкая.

Опрашивали россиян и о том, как они оценивают внешние угрозы. Сегодня 62% уверены, что международная угроза нашей стране существует. При этом еще в 2020 в этом были уверены 50% опрошенных. Сегодня ощущение опасности среди российских граждан вернулось к уровню 2018 года.

В то же время снизился процент граждан РФ, уверенных, что армия их защитит, сейчас это 88%. И тем не менее две трети россиян желают, чтобы их родственники проходили службу в Вооруженных силах РФ.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.