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Омского предпринимателя будут судить за присвоение зарплаты своих сотрудников
Общество
Омского предпринимателя будут судить за присвоение зарплаты своих сотрудников
Невские Новости  / 

Омск, 27 декабря. Учредитель и руководитель омских ЧОП «Зевс» и «Страж» задолжал своим работникам более 5,5 миллиона рублей.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, бизнесмен с июля по ноябрь 2019 года не выплачивал зарплату 177 сотрудникам. В итоге он им задолжал 5,7 миллиона рублей, пользуясь тем, что охранники работали без официального оформления. Средства предприниматель использовал по своему усмотрению, сообщает «Омск-Информ».

В связи с этим в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации»).

Ранее ФАН сообщал о привлечении в Челябинске к уголовной ответственности экс-руководителя АО «ПО Монтажник» за мошенничество в крупном размере. Его уличили в злоупотреблении должностными полномочиями, он скрывал деньги, уклонялся от уплаты налогов и не выплачивал вовремя зарплату подчиненным.

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