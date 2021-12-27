Москва, 27 декабря. Украинские радикальные группировки, в том числе члены неофашистских организаций, готовились к нападению на жителей Крыма после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Возвращение Крыма и Севастополя под российскую юрисдикцию защитило жителей полуострова от насилия и произвола украинских неофашистов и западных наемников, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью газете «Аргументы и Факты».

«Слава богу, что под руководством нашего президента в 2014-м удалось сохранить мир в Крыму», — подчеркнул глава российского военного ведомства.

Ранее Шойгу рассказал о санкционных и бюрократических препятствиях при организации международных спасательных центров. Предупреждение министра обороны РФ относительно планов американской химической провокации в Донбассе приводил телеканал «360».